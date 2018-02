Ostravského trenéra Kučeru tři góly v síti Baníku neděsí

Tomáš Poznar: Snad jsem se nevystřílel Útočník Tomáš Poznar dal oba góly Baníku, a když o přestávce střídal, Ostravští vedli 2:1... Ale na spoluhráče není naštvaný, že příznivý stav neudrželi. „Týmově to bylo dobré, Slavia byla těžký soupeř. Opravdu je ale škoda, že jsme zase neudrželi vedení,“ uvedl Poznar. Jaké utkání bylo?

Byli jsme jim hodně vyrovnaným soupeřem. Pro nás je dobré, že jsme se změřili s českou špičkou, ale je potřeba to předat do soutěže, tam to potřebujeme. Ale byly tam i věci, které nebyly dobré. Ty musíme odstranit, abychom byli lepší. Můžete být konkrétní?

Tak dostaneme tři góly... ... Zase.

No zase. Jo, ale pracujeme do obrany všichni. Byly tam zbytečné ztráty. V prvním poločase jsme neměli tolik odražených míčů, jak bychom chtěli, a Slavia toho dokáže využít. První gól jsme dostali po autu, který jsme špatně vyřešili. To jsou laciné chyby, kterých se musíme vyvarovat. Slavisté po sedmdesáté minutě vystřídali skoro celou jedenáctku. Bylo to poznat?

Nevím, těžko říct. Ale když jsem viděl, jak tam napochodovali, tak jsem si říkal, že těch sedm kluků by suverénně hrálo v nejlepších klubech. Mají hodně našlapaný kádr. To střídání nemělo na jejich výkon žádný vliv. Dal jste dva góly. Nevystřílel jste se na jaro?

Nestrašte. (směje se) Doufám, že ne.Dneska jsem měl dobrý den. Bylo to o tom, že jsem měl dvě šance a obě proměnil. Minule jsem se také do nějakých dostal, ale nedal je. Od toho se odvíjí výkon.