Baník úkol nesplnil a znovu dostal gól. Trenér slíbil běhání

„Před zápasem jsme si řekli, že nedostaneme gól, takže mě to štve,“ řekl ostravský trenér Radim Kučera. Do každého poločasu postavil jinou sestavu. „Od skupiny, co hrála první poločas, to bylo hodně slabé. Hráči se měli ukázat v daleko lepším světle. V první půli nebyl náš výkon tak týmový, jako ve druhé.“

Kučera slabý první poločas nechce nechat bez povšimnutí. „Přijde trest,“ prohlásil.

Ostatně hráči, kteří odehráli první poločas, ten druhý odběhali na vedlejším hřišti.

„Ale to jejich běhání teprve přijde v pondělí,“ uvedl Kučera. „Nějaký tlak na hráče musíme vyvinout, protože na podzim jsme dostali strašně moc gólů, takže si kluci musejí uvědomit zodpovědnost. My jsme s Hlučínem podcenili jednoduchou situaci a zase jsme dostali zbytečný gól. A takových na podzim bylo moc.“ Kučera proto chce na fotbalisty tlačit, aby i v přípravě mysleli na nulu.

S druhou půlí byl spokojený. „Rozehrávka vzadu byla lepší, stejně jako sbírání míčů na půlce. Soupeř nás sice úplně neprověřil, protože jsme nebyli pod tlakem, ale i tak třeba stopeři dokázali dostupovat protihráče.“

Po přestávce nastoupil ve středu obrany Christophe Psyché, jenž je v Baníku na testech. „Viděl jsem ho dva dny na tréninku. Jeví se moc dobře, takže tlačím na to, aby zůstal nejméně do víkendu, do zápasu s Trenčínem,“ uvedl Kučera.

Není trenér Kučera přece jen nervózní z toho, že až na Psychého na další možné posily do obrany čeká? „Věřím, že přijdou. Chceme to zvládnout během příštího týdne, než odjedeme na kondiční soustředění.“ Hlučínský trenér Radomír Korytář byl spokojený. „V prvním poločase jsme byli Baníku rovnocenným soupeřem, v určitých pasážích jsme byli i lepší. Po přestávce dostali šanci mladí hráči a ani ti si nevedli špatně,“ řekl Korytář.

Fillo byl hned kapitánem

Prvních 45 minut odehrála i dosud největší posila Baníku záložník Martin Fillo. „Nebylo to ideální,“ uznal. „Tělo se trochu brání zátěži, musíme se do toho dostávat.“

Od spoluhráčů okamžitě dostal kapitánskou pásku... „To je všude stejné,“ komentoval to záložník. „Jde jim o to, abych přispěl do kasy. A udělám to rád, to k tomu patří.“

Fillo si poprvé zahrál i s Milanem Barošem, na něhož se těšil. „Jsem rád, že se mi poštěstilo být s ním v jednom mančaftu. Doufám, že se od něj naučím co nejvíce.“

Pochytil něco hned při premiéře? „Času odkoukat od něj nějaké věci bude ještě dost. Dneska to bylo hlavně o tom, pořádně se rozdýchat a nezranit se,“ odpověděl Fillo, který čelil několika ostřejším zákrokům. „To bylo v pohodě. Je to fotbal. Takových zákroků je během sezony víc než dost. Musíte se otřepat a jít dál.“

A Fillo už zažil i špičkování trenéra Petra Uličného, který bude mužstvu pomáhat v roli člena sportovní rady klubu. Na startu přípravy nabádal Filla, aby si umyl tetování, které má na ruce.

„Bohužel musím pana Uličného zklamat,“ usmál se Martin Fillo. „Zkoušel jsem to přes noc umýt, ale furt to mám na ruce. Doufám, že se s tím naučí žít.“