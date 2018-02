Osm nových hráčů. Ostravský Baník mají táhnout zkušené posily

Kolik z nových hráčů bude v základní sestavě v sobotním (15.00) domácím duelu proti Slovácku, trenér Radim Kučera neprozradil.

„Do soboty se ještě může stát cokoliv, ale bude jich hodně,“ prohlásil Kučera. „Základní jedenáctku v hlavě mám.“

Ještě ve středu šéfové klubu dokončovali přestup brankáře Viktora Budinského ze Sparty Praha. „Dolaďujeme už jen administrativní věci, podepsanou smlouvu nám Sparta poslala,“ řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo.

11 bodů mají fotbalisté Baníku Ostrava po podzimních 17 kolech první ligy. Jsou patnáctí.

„Je to dobrá volba,“ komentoval příchod Budinského brankář Jan Laštůvka. „Chceme, aby Laštymu šlapal na paty a vytvořili výbornou dvojici. Pokud by se nedej bože Lašty zranil, Buďa má kvalitu,“ dodal Vrťo.

Tak mohutné posilování Baník Ostrava nezažil. „Věděli jsme, jak se vyvíjela podzimní část sezony a jak je liga dole našlapaná, že musíme do kádru přivést kvalitu, zkušené hráče,“ řekl Dušan Vrťo. „S pomocí členů sportovní rady klubu jsme vytvořili seznam posil a většinu z nich se nám podařilo získat.“

Za příchodem nových hráčů jsou nejen peníze, ale i to, že Baník po bídných letech, kdy se utápěl v dluzích, znovu získává dobré jméno. „To jsou spojené nádoby,“ upozornil Vrťo. „Bez peněz majitele klubu bychom to nezvládli a důležité je i to, že agenti hráčů vidí, že Baník opět funguje. A i samotní hráči si vše mezi sebou řeknou.“

Zástupci Baníku neprozradili, kolik za zimní posily zaplatili, leč majitel Václav Brabec připustil, že šlo přibližně o 30 milionů korun.

„Věřím, že si mužstvo sedne a nejrazantnější posílení za poslední dobu bude ku prospěchu,“ uvedl Dušan Vrťo. „Že nám pomůže k záchraně i do dalších let, protože smlouvy s hráči nejsou jen na několik měsíců.“

Jde o kontrakty nejméně na rok a půl. Jen délku smlouvy stopera Václava Procházky šéfové klubu původně neprozradili. Včera Vrťo připustil, že je do konce této sezony, přičemž její prodloužení bude záležet na tom, jak bude spolupráce oboustranně výhodná.

Trenér Kučera je přesvědčený, že všichni noví hráči vědí, do čeho s Baníkem jdou. Že je čeká náročný boj o záchranu. „Charakterově, svým chováním jsou přínosem do kabiny. Většinou jsou už starší, takže je na nich vidět profesionalismus. Ti mladí se od nich mají co učit. Zdá se, že chemie v mužstvu je dobrá, takže věřím, že se promítne do výsledků.“

Kouč si přeje, aby mezi hráči nebyla žádná nevraživost, uraženost, když někdo bude hrát a jiný ne. „Na podzim jsem ji někdy cítil, což mě mrzelo.“

Z nynějšího kádru by ještě dva tři hráči mohli odejít. Stoper Jakub Pokorný je na cestě na hostování do Ústí nad Labem a záložník Martin Sus by mohl zamířit do Mladé Boleslavi.