Trenér Páník už ví, jak v souboji se Spartou poskládá obranu Baníku

Na Spartu by mohla platit agresivita, myslí si Fleišman Jiří Fleišman, obránce fotbalistů Baníku Ostrava se těší na atmosféru vyprodaného stadionu i na Spartu. A hlavně doufá, že Baník urve tři body. Jak prožíváte souboje se Spartou?

Celkově mám zápasy, kdy hrajeme proti silnějším soupeřům, rád. Není to žádné nakopávání. Sparta bude chtít hrát fotbal. Bude to hodně o osobních soubojích. A když se na to dobře připravíme, tak máme šanci uspět. Už nyní je vyprodáno.

Atmosféra bude parádní, protože zdejší fanoušci, to je něco úžasného. Proti Spartě nás poženou a my uděláme vše pro to, abychom se jim odvděčili třemi body. Co by mohlo na Spartu platit?

Agresivita. Ti její hráči si rádi hrají s balonem, takže bude potřeba rychle je dostupovat, nenechat je tvořit hru. Musejí se přizpůsobit oni naší hře, a když počínaje útočníkem budeme poctivě bránit, tak máme šanci na tříbodový zisk. Na vaší straně by proti vám měl hrát Václav Kadlec. Bude těžké ho uhlídat?

Teď na tom postu nastupuje a docela se mu i daří. Doufám, že mu ten zápas nevyjde, anebo udělám vše pro to, aby mu moc nevyšel. Také on dokáže být důrazný, že?

Párkrát jsme se spolu už pokopali. Je to chytrý hráč, umí rány přijmout i rozdat. S ním ale byly souboje vždycky fér, nebylo tam nic zákeřného, takže se na ten zápas s ním těším.