Ostravský Baník jede... Teď ho čeká Plzeň v poháru i v lize

„Chceme uspět v obou soutěžích, ale pokud bychom přes Plzeň prošli v poháru, bylo by to super. I z něj se dá dostat do Evropy.“

Plzeň vs. Ostrava Osmifinále Mol Cupu od 17.30 online

Záložník Martin Fillo věří, že k oběma zápasům mužstvo přistoupí zodpovědně. „Naplno. Jako vždy,“ podotkl a stejně jako Jánoš řekl, že úspěch v poháru může být cestou do Evropy.

„Všichni si to přejeme,“ řekl Fillo. „Silní jsme dost. Máme trošku jiný způsob hry. Více preferujeme sílu, což se nám zatím vyplácí. Agresivita v české lize musí být.“

Opravdu ostravští fotbalisté pomýšlejí na evropské poháry? „Máme starší kádr, každý zkušený hráč chce něco dokázat, protože se nám kariéra krátí. Chtěli bychom si v Evropě zahrát, ale je to spíš přání a sen než cíl,“ usmál se Fillo.

Baník po třináctém kole v lize, po výhře v Teplicích 1:0, poskočil na třetí místo.

„Fanoušci jsou namlsaní fantastickým začátkem, ale my v kabině víme, že nemáme tak bombastický tým, abychom ligou projeli s dvaceti pěti výhrami,“ uvedl Martin Fillo. „Prostě přišly zápasy, které jsme nevyhráli. Je dobře, že starší kluci ani trenér nepanikařili. Řekli, že to bude jinak. A taky to tak v Teplicích bylo.“

Jánoš tvrdí, že nesleduje, na kterém místě mužstvo je. „Neupínal bych se k tomu. Rozhodně se chceme držet nahoře co nejdéle,“ prohlásil.

„Pořád máme cíl skončit do desátého místa,“ upozornil Fillo. „Zatím jsme třetí čtvrtí, což je určitě nadstavba. Říkat, jestli by se s námi mělo počítat nahoře, na to je brzy.“

Přesto, základní část ligy je už téměř v polovině. „My si uvědomujeme, že můžeme prohrát s každým, když nepodáme výborný výkon. S Karvinou jsme zjistili, že když vypustíme dvacet třicet minut, tak to horko těžko honíme. Proto jsme předvedli v Teplicích koncentrovaný výkon,“ řekl Fillo.

A podotkl, že týmu pomohl i varovný prst trenéra Bohumila Páníka. Jak vypadá? „Je to spousta hodin strávených u videa a rozbor věcí, co se nepovedly. Měli jsme to ne za trest, ale patří to k tomu,“ řekl Martin Fillo.