Udrží fotbalisté Ostravy konečně nulu? Čeká je duel na Bohemians

Bohemians dosud nastříleli jen pět gólů, což je nejméně v lize. Naproti tomu Baník 20 branek dostal, což je ze všech prvoligových celků nejvíce.

„Bohemka je typické domácí mužstvo,“ upozornil ostravský trenér Radim Kučera. „V Ďolíčku se vždy vyšponuje k dobrému výkonu, k čemuž jí pomáhá i dobrá divácká kulisa. K ní tentokrát určitě přispějí i naši fanoušci.“

Kučera upozornil, že obrana soupeře se během minulých devíti kol ustálila. „Uvidíme, jak se jim povede v útoku, měli nějaké zraněné. Ale mají tam určitou variabilitu a také tu svou typickou dravost. Na hrotu je nepříjemný Tetteh, který dokáže podržet míč.“

Baník dostává laciné góly a často v úvodu zápasů. „To je frustrující,“ přiznal ostravský stoper Martin Šindelář. „Někdy už cítíme takovou bezmoc, ale nesmíme tomu podlehnout.“

Baník sice nevyhrává, ale několikrát už dokázal dotáhnout nepříznivý stav k remíze. „Ono se jednoduše říká, že se nic neděje, když prohráváte nula dva. Ale ono se děje,“ konstatoval Šindelář. „Často dotahujeme vedení soupeře, a když jsme to dokázali, tak se ukázal charakter mužstva. Ale na to se nemůžeme spoléhat. Už by bylo načase uhrát vzadu nulu.“

To se zatím Ostravským venku ani jednou nepovedlo. Jak obranu zlepšit? „Snažíme se něco změnit, ať je to rozcvička, styl tréninku. Pořád my i trenéři hledáme, v čem je chyba,“ uvedl Šindelář.

„Každopádně už potřebujeme tři body,“ upozornil trenér Kučera. „Jednoduché to však s Bohemkou mít nebudeme. Musíme se vyrovnat i s její agresivitou.“