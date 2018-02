Trenér Kučera si zimní posily fotbalistů Ostravy pochvaluje

A všichni mají na to, aby bojovali o základní sestavu, která v sobotu v 15.00 doma vyběhne proti Slovácku. Karvinští ve stejnou dobu a čas nastoupí v Mladé Boleslavi.



„S doplněním mužstva jsem spokojený,“ řekl ostravský trenér Radim Kučera. „Nových hráčů přišlo moc a kvalitních. Za to jsem rád.“

Shrňme si je: brankář Jan Laštůvka, obránci Jiří Fleišman, Václav Procházka a Christopher Psyché, záložníci Martin Fillo a Milan Jirásek a útočník Dame Diop.

Teď jde o to, aby si mužstvo sedlo. Jak dlouho může práce na souhře trvat?

„Doufám, že ne moc dlouho, ale přišli zkušení, ostřílení hráči, ne žádní nováčci. A charakterově výborní,“ upozornil Kučera. „Dávám tomu krátký čas. Snad už na první kolo proti Slovácku budeme dobře nachystaní.“

Připustil, že zavedení automatismů do hry, souhra, aby si fotbalisté zvykli jeden na druhého, může chvíli trvat.

„Ale ti kluci mají svou kvalitu, takže vše okolo musí jít stranou. O to více budou muset do toho dát své individuální dovednosti a bojovnost. A urvat to za každou cenu,“ podotkl Radim Kučera.

Ostravští potřebují na jaře především zpevnit obranu, protože spolu s poslední Jihlavou dostali na podzim nejvíc branek – 32. A obranná čtveřice může být na jaře téměř celá nová.

„To se může projevit, ale vzadu máme brankáře Laštůvku, což je obrovská zkušenost,“ řekl Kučera. „K tomu Procházka, který v sobotu proti Slavii odvedl daleko lepší výkon než v Turecku. Je tam Psyché, který už také působí lépe. O Fleišmanovi nemá smysl ani mluvit. Přišel z Boleslavi, kde se připravoval individuálně, s velkou chutí hrát, což je vidět. Jsou to kvalitní posily, ale defenziva je práce celého mužstva