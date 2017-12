Klobouk dolů před hokejisty, řekl při „exkurzi“ na ledě fotbalista Sus

Dresy s třineckým drakem na prsou ve vítkovickém prostředí oblékli Robert Hrubý a František Chmiel. „Nic v tom není. Dostali jsme je,“ řekl Hrubý. Chmiel ale přiznal, že Ocelářům fandí. „Vždyť jsem z Českého Těšína,“ připomněl. Stejně si však přes třinecký dres natáhl zelený se znakem Vítkovic, aby doplnil realizační tým, který měl jednotný úbor a včerejší souboj s barevným „zbytkem světa“ vyhrál.

„Poznar vypadá jako Malík, bruslení mají stejné...“ komentoval dění na ledě bývalý obránce vítkovických hokejistů Radek Philipp, který vede mládež.

„Výškou možná,“ smál se Tomáš Poznar, útočník Baníku. „Marka Malíka jsem viděl hrát, takže vím, jak daleko do něj mám...“

Tomáš Poznar měl na sobě barvy Washingtonu Capitals. „Ten dres mi koupila přítelkyně. Byla v Americe, když za Washington ještě hrál Jágr. Jemu jsem fandil. Žádný oblíbený tým v zámoří nemám, ale v extralize fandím Zlínu a teď v Ostravě chodím na Vítkovice, takže přeji i jim.“

Do branky se postavil záložník Martin Sus. Byla to jeho premiéra. „Post gólmana na mě zbyl, protože klukům se do toho nechtělo. Říkal jsem si, že to zvládnu, ale přecenil jsem se... Klobouk dolů před hokejisty.“