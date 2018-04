Nespokojenost v Plzni. Ale liga je zvláštní, jak je vyrovnaná, říká Vrba

Vrba přiznal, že šéfové klubu po zápase vyjádřili s výsledkem nespokojenost.

Vrba uznal, že lídr soutěže by měl s posledním celkem soutěže zvítězit.

„Teoreticky,“ dodal. „Naše liga je ale zvláštní, jak je vyrovnaná. Jinde na světě tomu tak není. Většině soutěží ve světě kralují tři celky a zbytek je do počtu.“

Středeční utkání mělo podle Vrby nasazení, možná mu místy chyběla kvalita a víc mezihry. „A také věci, které by dostaly fandy ještě více do varu. Ale zápas měl úroveň, takových a v takové atmosféře by mělo být více.“

Pavel Vrba udělal v plzeňské sestavě změny proti víkendové domácí prohře s Mladou Boleslaví 1:2. „Máme však tři zraněné, což je trochu problém,“ upozornil. „K dispozici nejsou Krmenčík, Hejda a Havel. Dva z nich jsou ze základu, další do hry naskakoval. Ale příležitost dostali další hráči.“

Proč Plzeňští opět nezvítězili?

„Zápasy venku jsou o dvou třech šancích a ty jsme si vytvořili. Jenže jsme je neproměnili,“ odpověděl Vrba. „Spousta lidí vidí, že jsme ztratili další body, jenže když nebudeme využívat šance...“



V tom je podle plzeňského kouče rozdíl mezi jeho týmem na podzim a na jaře.

„Na podzim jsme ze tří příležitostí dali dva góly. Dnes jsme měli možná i větší možnosti než na podzim, třeba Petržela, a nevyužili jsme je. Pak nemůžeme vyhrávat.“

Záložník Milan Petržela byl v první půli, v níž byli Ostravští lepším mužstvem, sám v pokutovém území, ale branku přestřelil...

„Příležitosti na to, abychom vyhráli jsme měli,“ souhlasil plzeňský záložník Aleš Čermák. „Bylo to vážně těžké utkání a každý bod se počítá. Jsme za něj rádi. Baník nás hodně presoval, byli natěsno u nás.“

Čermák přiznal, že ho Baník překvapil, jak v první půli Plzeň přehrával. „Asi od třicáté minuty jsme se z toho nějakých osm minut nemohli dostat. Měli jsme nějakou lacinou ztrátu, Baník kopal rohy, byly tam závary. Ale domácí měli jednu šanci a Alda Hruška ji dobře chytil.“