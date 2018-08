Baník zažívá nejlepší vstup do ligy za 11 let. Páník: Půjdeme ještě nahoru

Čtyři zápasy a devět bodů... Lepší vstup do prvoligové sezony fotbalisté Baníku Ostrava měli naposledy v létě 2007, kdy během úvodních čtyř kol nasbírali deset bodů a poprvé prohráli až po šesti utkáních.

„Takový start je super, protože i mně mladému se hraje mnohem lépe, když teď máme devět bodů. Do zápasů mohu jít ve větším klidu, než tomu bylo dříve, když jsem tady ligu hrál,“ řekl útočník Ondřej Šašinka, který zažil sestupovou sezonu 2015 až 2016, načež stejně jako jeho bratr Jakub odešel na hostování na Slovensko.

Teď jsou oba zpět a Ondřej svou trefou po bratrově přihrávce zajistil Baníku pondělní výhru 1:0 na hřišti Bohemians Praha 1905. A byl to v jeho 17. prvoligovém duelu za Baník jeho premiérový gól v nejvyšší domácí soutěži. „Na to, až to jednou přijde, jsem se hodně těšil,“ přiznal Šašinka. „A že to byl vítězný gól, to je paráda. Fantazie.“

Upozornil však, že je to práce celého mužstva. Podle něj je vydařený vstup do sezony pochopitelně v kabině znát. „Je to úplně něco jiného, než když pořád prohráváte.“

To si mladý útočník moc dobře pamatuje ze sestupové sezony. Tehdy měl Baník po osmi kolech jediný bod a poprvé zvítězil až v devátém utkání.

„Máme tým na to, abychom hráli o nejvyšší příčky, o to, abychom byli ve skupině do šestého místa,“ prohlásil Ondřej Šašinka.

Co jeho slovům říká ostravský trenér Bohumil Páník?

„Jsem rád, že to Ondra tak vidí, že kluci chtějí něčeho dosáhnout. Ale trochu je brzdím. Musíme jít po schodech a ne vyjet výtahem,“ řekl Páník. „Velice si toho vstupu do sezony vážíme.“

Jak si Baník vedl v 1. lize po čtyřech kolech 2018 9 bodů (4. místo)

2017 5 bodů (10. místo)

2015 1 bod (16. místo)

2014 5 bodů (9. místo)

2013 4 body (9. místo)

2012 4 body (11. místo)

2011 0 bodů (15. místo)

2010 5 bodů (11. místo)

2009 7 bodů (6. místo)

2008 7 bodů (5. místo)

2007 10 bodů (3. místo)

Kouč však upozornil, že mužstvo v polovině minulé sezony prošlo velkou obměnou. „Věřím, že půjdeme výkonnostně nahoru, že si tým začne ještě více věřit. A hlavně že hráči odzadu budou zkoušet více hrát.“

Baník i v dalším kole hraje venku, v pondělí od 18.00 v Olomouci. Bohumil Páník upozornil, že je důležité, aby mužstvo na půdě soupeřů bodovalo co nejvíce.

„Každý bod bude jen plus, protože doma nás během podzimní části soutěže čekají obrovsky těžké zápasy. Mimo jiné se Spartou, Slavií i Plzní,“ zmínil Páník dosavadní suverénní trojici první ligy, která zatím neztratila ani bod.

K tomu fotbalové týmy vzhledem k novému formátu soutěže do 15. prosince odehrají v lize 19 kol oproti šestnácti z předešlých sezon. „Dá se to zvládnout v pohodě, v minulosti jsem i s poháry zažil i čtyřiadvacet utkání,“ uvedl Páník. „Hráč je letadlo, které musí letět. Letadlo vydělává peníze, když je ve vzduchu. Takže fotbalista má hrát, ne být v hangáru.“