Brankář Vašek je pryč. Jak si s tím Baník proti Boleslavi poradí?

Vašek se tento týden s vedením klubu dohodl na předčasném ukončení smlouvy, která mu měla vypršet po sezoně. Důvod šéfové i brankář neprozradili. Údajně se dostal do ostré hádky se sportovním manažerem Dušanem Vrtěm, což však nikdo oficiálně nepotvrdil.

Trenér Radim Kučera se už ke ztrátě gólmana nechce vracet. „Máme brankářskou dvojku a trojku, právoplatné členy kádru. O ně se budeme opírat,“ řekl Kučera.

Proti Boleslavi by měl nastoupit Martin Šustr a náhradníkem bude František Chmiel. Přesto, jak velkým oslabením bude pro Baník Vaškův odchod?

„Byla to jednička, ale máme dva další gólmany. Šustra jsme vyzkoušeli v poháru se Spartou. A jestli to bude oslabení, ukážou zbývající čtyři zápasy podzimu,“ uvedl Radim Kučera. A nenaruší konflikt klima v týmu? „My se musíme koncentrovat na zápas a doufám, že to žádný vliv mít nebude. Musíme vyhrát. Nic jiného nás nezajímá,“ řekl kouč.

Upozornil, že Mladá Boleslav minulé dva duely vyhrála. „Pro nás by mohla být menší výhoda, že mají vykartovaného záložníka Matějovského i stopera Stronatiho,“ podotkl. „Ale šanci dostanou jiní, třeba Magera. Je to těžký soupeř i proto, že může hrát v daleko větším klidu než my. My se už ale také potřebujeme odrazit nahoru. Když zopakujeme výkony se Spartou, věřím, že můžeme Boleslav porazit.“

Morgan se zabydluje v sestavě

Proti Spartě poprvé nastoupil levý ostravský obránce Jean-Pierre Morgan, jenž v září přišel z druholigového slovenského celku VSS Košice, když se o něj zajímala i slovenská Žilina.

„Pět týdnů s námi trénoval, věděli jsme, že má nějaký potenciál,“ uvedl Radim Kučera. „V létě trénoval individuálně, takže mu chyběla práce s mužstvem. Potřeboval čas, aby se s týmem sžil. První týden měl výborný, pak na něj dolehla menší krize, únava z tréninků, které jsou jiné, než když se připravoval samostatně.“

Rodák z francouzského Guadeloupe dostal od trenéra příležitost i vzhledem k ostravským problémům v obraně. Vždyť tým v lize dostal během 12 kol už 26 gólů.

Morganova síla je podle Kučery v dostupování, rychlosti a dynamice. „Proti Spartě ukázal svoje kvality, ale musí je potvrzovat dlouhodobě.“

Baníku dnes bude chybět záložník Denis Granečný, který nesmí hrát kvůli vyloučení v ligovém zápase se Spartou. „Je to škoda, protože šel výkonnostně nahoru a vyhovovala mu spolupráce s Morganem. Jeho vyloučení byla školácká chyba. Probírali jsme to spolu, věřím, že se poučí,“ uvedl trenér Kučera. „Teď pojede na reprezentační sraz, takže snad formu neztratí.“

O tom, kdo Granečného nahradí, má trenér jasno. „Jméno ale neprozradím,“ usmál se.