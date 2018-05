Potvrdí Baník vzestup? Mladé Boleslavi má co vracet

„Je to utkání o tom, kdo na tom bude po tomto kole hůř,“ prohlásil ostravský trenér Bohumil Páník. „Remíza nepomůže nikomu, ale pro nás by ani to nebyl nejhorší výsledek.“

Páník přiznal, že vítězství by pro Baník znamenalo obrovský skok na příčky, na nichž se už dýchá lépe.

Jenže proti ostravskému týmu stojí silný protivník, s nímž se v sezoně utkali už dvakrát. Doma mu v lize podlehli 0:1 a v poháru na jeho hřišti 1:2 na penalty.

„Mladá Boleslav nyní sice nemá kvalitní výsledky, ale doplatili i na to, že přes nás postoupili v poháru. My teď máme šanci vrátit jim to v lize,“ řekl Páník.

Ostravský kouč ale upozornil, že protivník má spoustu herních hráčů. „V záloze jich mají na výběr čtyři pět, ty budeme muset pokrýt.“

Do ostravské sestavy by se po trestech za karty a vyloučení měli vrátit Lukáš Pazdera a Václav Procházka, jenže trenér Páník to nepotvrdil.

Jejich nástupci Petr Breda a Oleksander Azackij utkání se Spartou Praha (3:2) zvládli. „Potěšilo mě, jak nám pomohli k vítězství,“ uvedl Páník. „Pro trenéra je vždy těžké sahat do úspěšné sestavy a měnit ji. Už víme, co uděláme, ale samozřejmě to nebudeme prozrazovat.“

Za Mladou Boleslav v minulosti hráli Milan Baroš, Jiří Fleišman, Václav Procházka i brankář Viktor Budínský.