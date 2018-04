S Petrželou si přes noviny nic vyříkávat nebudu, vzkázal Baroš

„Do Zlína jsme jeli s tím, že když vyhrajeme, jsme na dostřel. To se naštěstí povedlo, zbývá sedm kol a šance pořád žije,“ oddechl si ostravský vůdce.

Neměl jste obavy, že vás tahle zazděná tutovka může stát tři body?

Jasně, že jsem měl strach. Naštěstí to dobře dopadlo.

Co se stalo, že jste netrefil prázdnou bránu?

Balon nějak propadl, chtěl jsem ho uklidit a v šestnáctce, jak to bylo trochu rozorané, mi balon sjel po hrbu a nedosáhl jsem na něho. Trefil jsem ho kolíkem místo placírou. Ale na to se nevymlouvám. Samozřejmě to měl být gól.

Co jste říkal na to, že Zlín ve druhé půlce úplně odpadl?

Nebudu hodnotit soupeře. Myslím, že jsme podali dobrý výkon a to mě těší. Zvedli jsme se, už proti Plzni jsme hráli dobře. Tým má sílu a kvalitu, doufám, že to dotáhneme k záchraně.

Překvapilo vás, s jakým přehledem jste výhru pohlídali?

Máme zkušené hráče. V první půlce jsme vedli, ale měli jsme problémy, do vápna chodilo hodně centrů. Ve druhé půlce hráli kluci vzadu výborně, Zlín měl jen pár náznaků. Mohli jsme přidat více gólů a speciálně já.

Co je jiné pod trenérem Páníkem?

Přišel impulz. Chytli jsme se výsledkově, i když ještě ne doma s Duklou. Pak jsme porazili Jihlavu, se kterou jsme přežili klinickou smrt. Mohli jsme prohrávat 1:2, bůhví jak by to dneska vypadalo.

Venku jste zatím neměli takovou podporu fanoušků jako ve Zlíně, že?

Jezdí za námi všude. Každý venkovní zápas jich je plno. Do Zlína to mají kousek, takže je pro ně takový výjezd zpestření. Byli fantastičtí, patří jim obrovský dík.

Bylo znát, že máte v kabině tři bývalé hráče Zlína?

Kluci něco slíbili. Myslím, že za vítězství byla kýta. Je to příjemné, dobře se najíme.

Jak se projevilo, že trenér Páník má zlínské hráče dokonale přečtené?

Působil tady léta, hráče zná, věděl, co na ně platí. Dal nám taktiku, drželi jsme se jí docela dobře. V první půlce tam byla okénka, ve druhé jsme ji plnili na stoprocent a mohli jsme zápas rozhodnout daleko dříve.

Na konci vám ale docházely síly, že?

Nejsem zvyklý na tři zápasy v týdnu v tomhle věku. Musím přiznat, že jsem toho měl plné brýle už po Plzni. Včera jsem nemohl skoro ani chodit. Dnes jsem se dal jakžtakž dokupy a nebylo to z mé strany úplně ono. Důležité jsou tři body.

Co byste vzkázal domácímu kouči Petrželovi, který před zápasem řekl, že berete utkání ve Zlíně kvůli němu osobně?

Nemám žádný vzkaz. Je to jeho boj. Je mi ho docela líto, že tohle dělá. Nemá to zapotřebí. Přes noviny si s ním nic vyříkávat nebudu. Moje odpověď leží na hřišti, kde jsme vyhráli. Toho si cením nejvíce.

Také prohlásil, že už se nezachráníte. Byl to pro vás motivace navíc?

Ne. My víme, o co hrajeme. Máme svojí motivace dost. Přijde mi, že kolikrát neví, co mluví a na druhý den si to přečte. My jsme se soustředili na náš výkon.