Doufám, že Baník nenecháme padnout, říká ostravský záložník Fillo

A na vaší hře už je vidět i velká bojovnost. Souhlasíte?

I předtím byl náš přístup dobrý, přestože lidé říkali, že ne. Jsou tady hráči, kteří se nešetří, kteří se vydají. Jen nám hrozně chyběla souhra a kvalita. Mohli jsme běhat a bojovat, jak jsme chtěli, ale nefungovalo to. Teď se víc poznáváme. Bojovnost je extrémní. Každý hráč do toho letí na sto procent. Není kam couvnout.

S Plzní jste ukázali, že umíte hrát i tvrdě, že?

Nikdo nám nemůže zazlívat, že protihráči dostanou nakopáno. Jedou na Baník a my hrajeme o život.

Na záchranu ztrácíte čtyři body.

Bylo důležité zvládnout zápas s Jihlavou (3:1). Pořád jsme ve hře. Jsme optimisticky naladění. Doufám, že Baník nenecháme padnout.

V sobotu ve Zlíně si kvůli čtvrté žluté kartě nezahrajete. Mrzí vás to?

Bohužel jsem ve druhé půli s Plzní udělal několik stupidních faulů. Rozhodčí mi to jednou dvakrát prominul a potřetí to byla moje chyba. Byl jsem trochu nervní, že mi ujel míč, a soupeře jsem dojel. Mrzí mě to. Přemíra snahy mě stála zápas ve Zlíně.