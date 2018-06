Baník má nového sportovního ředitele: z dozorčí rady povýšil Jankulovski

Baník byl bez sportovního ředitele pouze tři dny. Jankulovski se do funkce posunul z pozice člena dozorčí rady klubu.

„Marek pro nás byl přirozenou volbou a jsme rádi, že jsme spolu našli společnou řeč. Je to člověk, který nasbíral obrovské množství zkušeností v evropském fotbalu a působil dlouho i v tak renomované organizaci jako AC Milán. Těšíme se na novou spolupráci,“ uvedl výkonný ředitel klubu Michal Bělák v tiskové zprávě.

Bývalý hráč AC Milán a bronzový medailista z mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku dosud v podobné pozici nikde nepůsobil. Po Pavlu Nedvědovi, Zdeňku Grygerovi či Tomáši Rosickém je dalším z hráčů slavné reprezentační éry, který se zapojí do vedení některého z klubů.

„Uvažoval jsem nad tím dlouho, ale nakonec jsme se rozhodl, že do toho půjdu. Je to pro mě něco nového a i výzva Baníku pomoct. Za jedenáct let jsem venku nabral hodně zkušeností a přišla doba, že bych to mohl uplatnit v této práci. Bude to těžké, bude to velká zodpovědnost a budu si muset spoustu věci odříct, ale s tím do toho jdu. Nebojím se toho,“ řekl Jankulovski.

Do klubu by chtěl vnést ještě větší profesionalismus. „Venku spousta věcí funguje trochu jinak a není to jen o těch zápasech. Co se týká přístupu, myslím, že hráčům mám ze své vlastní kariéry co předat,“ řekl Jankulovski.

Hlavní náplní jeho práce však bude hráčská politika u prvního týmu. „Složení prvního týmu je moje priorita. Bude toho ze začátku na mě asi hodně, ale priorita je áčko. Kompetence mám po dohodě s majitelem velké. A i proto do toho jdu,“ dodal Jankulovski.

O složení áčka pro novou sezonu zatím mluvil jen mlhavě. V klubu skončil francouzský stoper Christophe Psyché, hostování z Plzně končí Tomáši Poznarovi. „Změn nechceme dělat hodně. Za poslední dva roky přišlo kolem čtyřiceti nových hráčů, což je strašně moc. Priorita je kádr ustálit, nečekejte žádné převratné změny,“ podotkl Jankulovski.