Baník několik minut padal z ligy. Ale zabral a poslal dolů Jihlavu

Co naplat, že fotbalisté Baníku měli převahu, byli agresivnější, rychlejší, když poprvé pořádně vystřelili až v 56. minutě.

Po Hlinkově ráně, kterou brněnský brankář Halouska vyrazil, sudí Královec po faulu Bazeljuka na Filla, který dobíhal míč, nařídil penaltu. A samotný Fillo ji za stavu 0:0 neproměnil...

„Trenér mi před zápasem říkal, že Fillo to kope doprostřed, nebo doprava. Zkusil jsem tam jít a trefilo mě to. Jenže stejně to nic neřeší,“ prohlásil brněnský brankář Pavel Halouska.

„Filous si na penaltu věřil, ale vím, jaké to je. Nedal jsem ji v Boleslavi,“ připomněl ostravský útočník Milan Baroš. „To se holt stává. Důležité je, že mužstvo pak hrálo i za něj. Není to tak, že Fillo neproměnil penaltu a Baník padá, je to o tom, že si celý tým pomůže. Filous na hřišti dře, jde příkladem, pomáhá mladým. V příští sezoně bude ještě lepší a produktivnější, protože není jednoduché přijít do Baníku a hned tým táhnout.“

Ostravský trenér Bohumil Páník upozornil, že i po zahozeném pokutovém kopu bylo dost času stav změnit. „Měli jsme však informace, že v daný moment jsme padali,“ upozornil kouč, že těsně poté se Karvinští v Jihlavě dostali do vedení.

„Pět deset minut jsme sestupovali, takže křeče v břichu byly. Naštěstí to dopadlo, jak jsme si všichni přáli,“ oddechl si Milan Baroš, jehož fandové mohutným skandováním přemlouvali, aby vydržel ještě sezonu.

Fandové v sobotu vyvolávali nejen Barošovo jméno, ale i trenéra Bohumila Páníka, po jehož příchodu se mužstvo zvedlo. A také majitele klubu Václava Brabce.

„Po jednadvacátém kole, když jsme prohráli s Duklou, jsem byl úplně zlomený,“ přiznal Václav Brabec. „Po třech dnech jsem se smířil se sestupem, i když by to nemělo žádný vliv na to, co jsme v Baníku započali. Holt bychom hráli druhou ligu, ale teď jsem z celého srdce rád, že jsme se zachránili.“

Brabec věří, že už to bude v Baníku jenom lepší: „Měli by přijít dva tři hráči plus kluci, kteří se vrátí z hostování. Pak už to bude na trenéru Páníkovi, jak tým poskládá.“