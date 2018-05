Ostrava vs. Karviná. Rivalové bojují na dálku o vše. O záchranu

V sobotu Baník nastoupí doma proti šestému Liberci (16.15), Karvinští hrají v neděli v Jablonci (18.00), který drží čtvrtou příčku.

„Čeká nás soupeř z čela tabulky, který dlouho figuroval na pohárových pozicích. Teď se mu sice některé zápasy nevyvedly, ale to nezmenšuje nebezpečí, kterým soupeř disponuje,“ prohlásil trenér Baníku Bohumil Páník. „Liberec má hráče, kteří dovedou hrát nepříjemný agresivní fotbal, ale to my taky.“

Baník se po minulém kole díky vítězství 3:2 nad pražskou Spartou vyšvihl po dlouhé době ze sestupové pozice, pod sebe dostal právě Karvinou.

„Řekl bych, že kluci čtyři, pět měsíců pobývali v takovém kómatu a nějakým způsobem se v tom naučili žít. Cítím z nich pokoru, nijak nemachrují. Oni moc dobře vědí, že to může být jen chvilinka, kdy budeme na tom nesestupovém místě, že to musíme potvrdit,“ konstatoval Páník. „Z toho, že jsme momentálně čtrnáctí, zase až tak velkou věc nedělají. Samozřejmě že to trošku pomůže, ale čekají nás ještě tři zápasy,“ upozornil ostravský trenér.

„Pohled na tabulku je teď mnohem příjemnější. Od začátku jara jsme o to, abychom se z toho dostali, bojovali. Teď se to povedlo, to je veliká vzpruha,“ přiznal záložník Baníku Robert Hrubý. „Všichni víme, že teď jdeme do finiše, že to máme ve svých rukou a že teď už opravdu záleží jen na nás, jak to celé dopadne. Dostali jsme se z nejhoršího a chceme to dotáhnout do konce.“

A Baník věří i v pomoc fanoušků. „Síla fanoušků je obrovská. Pro nás je dobře, že hrajeme dvakrát doma,“ podotkl Hrubý. Liberec je sice obrovsky těžký soupeř, ale my do toho půjdeme tak jako v minulých zápasech doma - maximální silou, maximálním úsilím, maximální bojovností. Diváci nás doženou k extrémnímu výkonu,“ věří Páník.

Dreksa: Je lepší, že budeme hrát venku

„Ve hře je pořád devět bodů. Upřímně, po našich domácích zápasech je lepší, že budeme hrát venku,“ uvedl na klubovém webu karvinský stoper Pavel Dreksa. „Já jsem ten poslední, kdo by skládal předčasně zbraně a nevěřil v záchranu. U nás je to o hlavě, musíme tam všichni dostat fakt, že ještě nic není hotové. Šance na setrvání v nejvyšší soutěži stále existuje.“

V následujícím kole čeká týmy přímý střet, hrát se bude příští sobotu v Karviné a utkání je již vyprodáno. V posledním kole přivítá Baník Brno, Karvinští nastoupí v Jihlavě.