Snad to nebude kovbojka, doufá před duelem s Karvinou brankář Laštůvka

„Bohužel. Ten zápas bude skoro o všechno. Na jednu stranu to je škoda, na druhou takový je fotbal,“ řekl Laštůvka, který je odchovancem Karviné, ale většinu kariéry v české lize odehrál za Baník.

V minulé sezoně výrazně pomohl Karvinským k záchraně, načež zamířil do pražské Slavie, odkud se vrátil do ostravského celku.

Vidíte šanci, že by se mohla ještě zachránit obě mužstva?

To bych si nesmírně přál, protože podmínky v obou klubech jsou výborné. V Ostravě i Karviné je moderní stadion, takže by to bylo nejlepší, ale nevím... My se musíme soustředit hlavně na sebe. Nepřemýšlet, nespekulovat nad nějakými výsledky.

Byl by pro vás zápas proti Karviné těžký, byť by nešlo o záchranu?

To bych možná ani nechytal. Třeba by dostal příležitost Buďa (brankář Viktor Budinský). Ale teď to bude pořádně těžký zápas, hrajeme o všechno. Navíc u mě doma, kde jsem působil, ale nemá cenu mít z něčeho strach. Jsme pod tlakem od prvních jarních zápasů, kdy nám nevyšel začátek a pak jsme potřebovali vyhrávat s těžšími soupeři. Víme, o co hrajeme.

To vědí i Karvinští.

Samozřejmě. Určitě ale dorazí hodně fanoušků z Ostravy, takže skoro jako všude venku budeme hrát jako doma. To nám bude trošku nahrávat. Hlavně se nesmíme zbláznit. Utkání bude hodně vyhecované. Ať už se na podzim stalo, co se stalo, musíme mít klidnou hlavu a nepřemýšlet o ničem jiném než o naší hře a být plně koncentrovaní, ať se děje, co se děje.

Na podzim Baník doma vyhrál 2:1, ale podle komise rozhodčích obě branky neměly platit. Jste s někým z karvinských fotbalistů v kontaktu?

Mám tam hodně kamarádů, ale ten zápas jsem nehrál, jen jsem ho viděl. Ale je to jen na nich, jak se k tomu postaví. Bude to boj. Nemá cenu být přemotivovaný.

To by Karvinští být mohli?

Mám na to svůj názor (směje se).

Neuvažoval jste, že byste proti Karviné přece jen nechytal?

Ne. My hrajeme o bytí a nebytí. Pokud by tak rozhodl trenér, musel bych to respektovat. Jsem profesionál. Na zápas se připravuji úplně normálně.

Za Slavii jste v Karviné nenastoupil, ale to jste byl zraněný.

Ano, byl jsem po zranění, netrénoval jsem. Nemá cenu nějak spekulovat. Trenér dělá sestavu, ale abych sám přišel a řekl mu, že nechci hrát, to určitě ne.

S kým z karvinských hráčů jste ve spojení?

Je jich více. Vesměs jsou to ti starší, ale nehecujeme se. Do jejich hlav nevidím. Jen věřím, že z toho zápasu nebude zbytečně nějaká kovbojka, že budeme soupeři jen na hřišti a po zápase si v klidu podáme ruku.

Velký bojovník je karvinský záložník Marek Janečka. Je to typ hráče, který do utkání půjde po hlavě?

Tak do toho půjdou všichni. I my. Protože jestli ho zvládneme, budeme zachráněni. A pokud uspěje Karviná, tak bude udržení mít také ve svých rukách a my bychom pak museli porazit Brno. Těch možností je strašně moc.

Na podzim byla ve větší pohodě Karviná. Dá se říct, že nyní můžete být klidnější vy?

Když jsem do Baníku šel, tak jsme po podzimu měli jedenáct bodů a všichni si to malovali jinak. Liga je nesmírně vyrovnaná, několik desítek let taková nebyla. Bohužel jsme se do této situace dostali sami a sami se z ní musíme vykopat. O nějaké pohodě bych nemluvil. Jasně, nejsme už úplně pod takovým tlakem, protože se nemusíme na nikoho dalšího spoléhat, ale už zítra pozítří přijde mrazení. Všichni víme, oč v Karviné hrajeme.

Vítězství by znamenalo jistotu záchrany...

Všichni umíme počítat, ale možná by něco řešila i remíza a potom bychom si to museli uhrát doma s Brnem. Ale pořád to jsou počty, jestli Brno porazí Jihlavu, nebo ne...