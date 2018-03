Baník znovu propadl, chyběla mu agresivita. A dorazil ho sudí Paták

Rozhodčí Martin Nenadál s asistentem Janem Patákem za stavu 0:1 neuznali Ostravským dva góly kvůli postavení mimo hru.

Ten první, Barošův, v 59. minutě budiž. Domácí neprotestovali. Ale ten další jen tři minuty nato byl hodně sporný... Hlinka střílel z takových pětadvaceti metrů po zemi k pravé tyči. V cestě míči na hranici ofsajdu stál útočník Diop a gólman byl daleko za ním. „Je to velká katastrofa. Ofsajd to nebyl a míče jsem se nedotkl,“ prohlásil Dame Diop.

„Balon jsem vůbec neviděl, až když vyletěl přes nějakého hráče, ani nevím kterého,“ popsal situaci pražský brankář Filip Rada. Dodal, že balon nikdo netečoval. „Vylétl z klubka hráčů a už jsem nestačil zareagovat.“ Téměř celá ostravská lavička se hnala za Patákem. Milan Baroš dostal žlutou kartu. Vše marné. Video chybělo a asistent trval na svém. „Oni jsou imunní. Díval se na hřiště,“ popsal ostravský trenér Bohumil Páník debatu se sudím na čáře.

„Kluci, kteří se rozcvičovali vedle hřiště a situaci viděli, říkali, že to ofsajd nebyl. Ale už s tím nic neuděláme,“ uvedl střelec gólu Marek Hlinka. „Bylo by to 1:1, dostávali jsme se do tlaku. Věřím, že bychom zápas zvládli.“

Jenže Baník jako by dostal knokaut. Čtyři minuty nato rozhodl Kušnír. „Mužstvo bylo totálně paralyzované, deset minut nehrálo,“ povzdechl si Páník.

„Akci jsem viděl z kamery, která není úplně průkazná,“ řekl kouč Dukly Jaroslav Hynek. „Takových momentů bývá docela dost. Neregulérní je, že při některých zápasech video je a při jiných není.“

Páník souhlasí, že pokud už se video používá, tak by mělo být všude, a ne jen na vybraném utkání. „Tady se hraje o hodně. Ten fotbal stojí stamiliony. Pokud má rozhodčí pravdu, omluvím se, ale v tomto momentě ji mám já. Navíc hlavní rozhodčí musí vidět, jestli někdo brání brankáři ve výhledu, nebo ne.“