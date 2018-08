Ostravský kouč: Dvanáct bodů je dobrý základ, ale zůstáváme při zemi

Baník v pondělí předvedl nejlepší výkon od svého loňského návratu mezi elitu. Olomouckou Sigmu rozstřílel 4:1.

Na hru mužstva byla radost pohledět. Pevná obrana, kombinace a rychlé výpady do útoku po křídlech i středem hřiště. Výborné zakončení, vždyť z šesti přímých střel na branku byly čtyři góly.

„Jsme rozhodně silnější než na jaře. Jsme sehranější, ale to neznamená, že nemáme co zlepšovat,“ upozornil útočník Dame Diop, který nastřílel v Olomouci hattrick. „Zvládli jsme úvod sezony, to je důležité, ale nesmíme polevit.“

Záložník Martin Fillo dodal, že mužstvo neřeší, jestli je nahoře, nebo dole. „Je teprve začátek sezony, která bude dlouhá. My musíme sbírat co nejvíce bodů a doufat, že v dobrých výkonech budeme pokračovat,“ prohlásil Fillo.

Ostravský trenér Bohumil Páník označil výhru nad Olomoucí za obrovský výsledek. „Ze zkušenosti vím, že když fotbalu dáváte, tak vám to vrátí,“ řekl. „A to je i případ Diopa a Filla, kteří dali naše góly. Tvrdě pracovali i v přípravě, což se jim vrátilo. Tak to ve fotbale chodí.“

Co pro trenéra znamená dosavadní zisk 12 bodů? Tolik, ještě o bod více, jich Baník v první lize po pěti kolech měl naposledy v podzimní části soutěže v roce 2007. „Je to fajn, že jsme si udělali nějaký základ, ale zůstáváme při zemi a od pondělní půlnoci už myslíme na Duklu, kterou hostíme v sobotu,“ řekl Bohumil Páník.

Hodně povzbudivé je, že Baník dal během minulých pěti kol deset branek a podělilo se o ně pět hráčů, těch, kteří by je měli střílet – Milan Baroš a Dame Diop se trefili třikrát, jednou Daniel Holzer, Martin Fillo a Ondřej Šašinka. Jeden, v utkání s Jabloncem, byl vlastní, byť měl k němu blízko Baroš.

V pondělí Baník uspěl i bez něj. Milan Baroš byl na lavičce, jelikož si doléčuje zranění. „Ale my jsme bez Milana nehráli,“ prohlásil Dame Diop. „Byl s námi na střídačce. Pomáhal nám psychicky. Je to nesmírně důležitý hráč, i když zrovna není na hřišti. Podporuje, tlačí nás.“

12 bodů, které Baník nyní má po pěti zápasech, v minulé sezoně nasbíral po 18 kolech.

Páník nevyloučil, že v sobotu proti Dukle by se Baroš už mohl vrátit do sestavy. „Pro mužstvo je ohromně platný, ale v Olomouci jsme využili typologicky trochu jiné hráče,“ řekl Bohumil Páník. „Věděli jsme, že to tam bude běžecky obrovsky náročné utkání. Ondra Šašinka, který nastoupil místo Milana, toho hodně odběhal. Útočníci hráli pořád nadoraz, nahoru dolů, navíc když jsme chodili do těch rychlých protiútoků.“

Páník souhlasil, že to pod jeho vedením bylo nejlepší utkání Baníku. „Těšilo mě, jak rychlou jsme měli přechodovou fázi. Když hráči zjistili, že to funguje, dovolili si i další věci.“