Já jsem Kong, Zio Kong. Jak ostravský Stronati slavil gól

Jste specialista na Bohemku, když jste jí dal oba góly za Baník?

Jo, vím. Už mi to hlásil trenér brankářů Víťa Baránek a masér Čaja. Nevím, čím to je. Jsem ale za ten gól rád. Bylo to po krásném centru Roberta Hrubého. Budu ale doufat, že mi to tam spadne i proti jiným týmům.



Gól jste hodně slavil. I pohybem připomínající gorilu. O co šlo?

Já jsem Zio Kong, to je moje přezdívka, a tak jsem udělal prostě Konga.

Sice máte blízko ke King Kongovi, ale nebudou teď vaše nejoblíbenější zvířata v zoo klokani?

Ne, ne... Kong pořád vede.

Jinak atraktivní fotbal to nebyl. Souhlasíte?

Ano. Nehráli jsme vůbec dobře, nebyl to pohledný fotbal. Fakt byl špatný. Ale máme důležité tři body. Už se stalo. Příště s Olomoucí třeba budeme hrát lépe a také získáme tři body.

Kde se utkání zlomilo?

Důležité bylo, že jsme vstřelili první gól. To nás trošku nakoplo. Zápas byl o první brance. Kdyby ji vstřelila Bohemka, těžko bychom to už otáčeli. Z obou stran ale moc šancí nebylo. Bylo tam hodně nepřesností.

Za stavu 1:0 měl hostující Reiter velkou šanci, ale střílel nad branku. Hodně jste si oddechli?

Jasně. Navíc to bylo po mé chybě. Chtěl jsme vyjet, ale ztratil jsem míč. Naštěstí pro mě a pro celý Baník to netrefil. Ale úplně vyloženou tutovku, že by někdo byl sám před gólmanem, si nevybavuju.



Jak se hra změnila, když v 53. minutě šel na hřiště hostující útočník Júsuf?

My jsme se na něj připravovali celý týden. Věděli jsme, že je výborný ve výskoku i technicky. Museli jsme se více zajišťovat, protože on dokáže tu hlavu vyhrát. Celkem jsme si to pohlídali. A když nějaký souboj vyhrál, zajistili jsme se.

Většina hráčů soupeře byla menšího vzrůstu. Bylo to pro vás v obraně hodně nepříjemné?

Bylo to nebezpečné. Když se jejich záložníci rozběhli, bylo těžké je chytat. Pár záběhů tam bylo, ale celkem jsme si to pohlídali.