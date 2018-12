Ostravský Jirásek před Bohemians: Doufám, že si budeme více věřit

„Vždycky, když hrajete proti mančaftu, kde jste působil, je to jinačí. Na ten zápas se těším a doufám, že jej zvládneme,“ řekl před sobotním duelem mezi Ostravou a Bohemians záložník, který je odchovancem Sparty.

Bohemku dobře znáte. Pomohl by vám k úspěchu rychlý gól?

To samozřejmě, a zvláště nám. Když se nám podařilo vstřelit první branku, tak utkání většinou skončilo pro nás dobrým výsledkem. Bude to zápas o hlavě. O tom, kdo k tomu přistoupí pečlivě a nebude dělat triviální chyby.

Fotbalistům Bohemians se na hřištích soupeřů daří. Z osmi utkání venku prohráli jen čtyři. Čím to je?

Hrají poctivý fotbal, běhají, brání, vracejí se dozadu a venku spoléhají na brejky. To jim asi víc vyhovuje.

S podobnou hrou vás minule v Ostravě porazilo Slovácko.

Hrálo tady podobný fotbal, ale ty mančafty jsou trochu rozdílné. Slovácko je hernější. Každopádně to bude těžký zápas. Bohemians je soupeř, který nám v poslední době vyhovoval, uhráli jsme s ním docela dobré výsledky. Doufejme, že to bude pokračovat. Musíme se dobře připravit po fyzické i psychické stránce, abychom potvrdili body z venku.

Pozor na Júsufa Největší síla fotbalistů Bohemians Praha 1905 je v agresivitě. Tvrdí to Jan Somberg, asistent trenéra Baníku Ostrava, před sobotním utkáním 18. kola první ligy. „Poctivě běhají dopředu i dozadu, což dělá každému soupeři problémy,“ uvedl Somberg. Jak tedy na ně? „Hrát chytře, nebláznit, rychle dávat balon od nohy, aby neměli čas nás presovat. A nesmíme jednoduše ztrácet míč, aby nemohli chodit do brejků,“ odpověděl Somberg. Velkým nebezpečím bude útočník Abdalláh Júsuf, střelec pěti gólů. „Vyhrává hlavičkové souboje a hlavně je gólový. Na něm budou mít hru postavenou,“ podotkl Jan Somberg. „Je to šikovný fotbalista, komplexní. Musíme si na něj dát pozor, ale oni mají celkově dobrý mančaft. Mají tam plno mladých kluků. Nebude to jen o Júsufovi, i když je to jejich klíčový hráč ve finální fázi,“ řekl ostravský záložník Milan Jirásek. „Je to cizinec, takže mu asi trochu nebude svědčit, když na něj člověk trochu přitlačí v osobních soubojích. Bude to s ním těžké, ale doufám, že si s ním poradíme.“ Z hráčů Baníku je nejistý start Damého Diopa, jehož trápí sval, a Martina Šindeláře, který se zranil v Příbrami.

Povzbudilo vás hodně minulé vítězství 2:0 v Příbrami, které ukončilo vaši sérii tří porážek?

Byly to pro nás důležité body z venku poté, co jsme v předchozích zápasech neuspěli. Potřebovali jsme se zase trošku nakopnout, a tak doufám, že nám to pomůže, že si budeme zase více věřit a bude nám to znovu šlapat.

Ani v Příbrami ale výkon týmu nebyl optimální. Proč jste v minulých zápasech šli herně dolů?

Víme, že to nebylo jako v některých zápasech předtím, ale když se trošku nedaří výsledkově, tak je mančaft někdy pod tlakem. Pak je potřeba to zlomit něčím jiným a my jsme v Příbrami hráli poctivě. Snažili jsme se běhat, bránit a bylo to ku prospěchu. Někdy pomůže vyhrát nepovedený zápas, aby se to zlomilo a začalo se znovu herně dařit.

V minulých dnech mrzlo. Chvílemi pršelo. Záhy se oteplilo. Narušilo počasí vaši přípravu?

Ne. Když jsou mrazy a není nachystané travnaté hřiště, tak máme umělku. V tom není velký problém. A na ligu je hřiště vyhřívané, tak věřím, že bude na zápas připravené, že bude v dobré kondici. V tomhle si nemáme na co stěžovat.