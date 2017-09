Ostravský Baník se snaží udržet talenty, otevřel pro ně akademii

Čtyřletý maturitní obor ekonomika a sport s povinným předmětem fotbal začali tento měsíc patnácti a šestnáctiletí žáci studovat na Základní škole Bohumíra Dvorského v Ostravě-Bělském Lese.

„Síla Baníku vždy spočívala ve vlastních odchovancích,“ uvedl majitel Baníku Václav Brabec a zmínil Jiřího Křižáka, Miroslava Wiecka, Pavla Srnička, Tomáše Galáska, Marka Jankulovského a Milana Baroše.

„Ti se navždy zapsali do historie českého fotbalu. Přičemž všichni vzešli z mládežnického programu Baníku. Cílem nově otevřené akademie je vychovávat hráče, kteří se snadno zapracují do našeho prvoligového mužstva.“

Petr Mašlej, sportovní ředitel mládeže Baníku a předseda Akademie FC Baník Ostrava, připomněl žákovskou základnu klubu při Základní škole Jana Šoupala v Ostravě-Porubě.

„Bohužel při přechodu do dorosteneckého věku se nám talenty ztrácely,“ podotkl Mašlej. „Bylo to tím, že jsme kluky ztratili z dohledu, rozutekli se na nejrůznější střední školy a my je v jejich nejcitlivějším věku viděli pouze na tréninku.“

V přípravě bylo znát, že mladí fotbalisté nejsou pohromadě. „Byli kondičně různě připraveni a úplně jsme ztratili přehled o jejich prospěchu a chování ve škole,“ uvedl Petr Mašlej. „Často se stávalo, že šidili školu, takže museli opakovat ročník. Problémy ve škole se začaly projevovat na psychice a promítaly se do výkonnosti. Ta poklesla a někdy nedošli ani k maturitě. To by nynější středoškolská akademie měla změnit.“

Baník do projektu vkládá studenty a trenéry, Obchodní akademie Karviná znalosti středoškolské činnosti a učitele odborných předmětů, ZŠ Dvorského učitele základních předmětů a město Ostrava, obvod Ostrava-Jih a Moravskoslezský kraj ekonomickou podporu.

V nově otevřené třídě je 22 chlapců. Mezi nimi jsou i mládežničtí reprezentanti Vojtěch Wojatschke, Josef Knedla a Timofej Barkov.

Proč akademie vznikla při Základní škole Dvorského? „Její vedení bylo záměru nakloněno a škola má skvělé sportovní vybavení - hřiště s umělou trávou, atletický ovál, dvě tělocvičny, basketbalovou halu, posilovnu,“ řekl Petr Mašlej. Dodal, že mladí fotbalisté to navíc nebudou mít daleko do areálu za hotelem Vista, kde vzniká nové tréninkové centrum pro dorostence.