Ostravský trenér Kučera doufá, že facka od Slovácka mužstvo nepoloží

Ostravští se sami dostali pod ještě větší tlak, než s jakým do jarní části soutěže vstupovali.

„To je samozřejmé,“ potvrdil Kučera. „S tlakem, psychikou, se vším musíme pracovat. Hráči sami vidí, v jaké jsme situaci. Nemůžeme se dívat kolem sebe, jak hrají ostatní. Musíme se soustředit sami na sebe.“

Před pokračováním ligy Kučera spoléhal i na to, že Baník ze zbývajících čtrnácti utkání hraje osm doma. „Teď už sedm, ale ukazuje se, že zvládnout je nebude tak jednoduché,“ řekl kouč. „Ale musíme je urvat za každou cenu, i když nám to nejde fotbalově. Se Slováckem jsme se zbytečně dostali do křeče.“

Baník z dosavadních osmi domácích utkání vyhrál jediné, a to s Karvinou 2:1 i díky tomu, že sudí přehlédli ofsajdy. Na svém hřišti z možných 24 bodů uhrál jen osm.

Cítí trenér Kučera na startu jara větší zodpovědnost? „Ta je pořád stejná, bude to o nervech. Je to o hlavě, o psychice v momentech, kdy se zápasy lámou.“

Ostravští přes zimu vsadili na posily z jiných klubů. Odchovanci, kteří na podzim nepřesvědčili, zamířili na hostování.

„Rádi bychom hráli s odchovanci, ale na podzim bylo vidět, že to není tak snadné,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo. „Naše hra nebyla tak špatná, jak ukazuje jedenáct bodů, ale nejsme přesvědčeni, že by to stačilo na záchranu. Na hostování jsme je pustili, aby se rozehráli a později se k nám znovu připojili. Zkušení hráči, kteří v zimě přišli, by měli zvládnout krizové situace.“

S novými fotbalisty se i výrazně zvedl věkový průměr Baníku, který míval jeden z nejmladších kádrů v lize. Nyní je 27,32 let, přičemž vyšší má pouze Plzeň – 28,43.

„Nepřišli žádní nezkušení, mladí hráči, ale ostřílení,“ říkal Kučera před startem jarní části ligy. „Právě takoví by nám měli pomoct svou kvalitou, ale i morálními vlastnostmi.“

Jenže to se proti Slovácku nepotvrdilo. Může za to nesehranost?

„Možná, i když v posledním přípravném utkání se Slavií jsme mohli dát pět šest gólů, ale v mistrovském zápase to bylo jiné,“ uvedl Radim Kučera.

„Soupeř dobře bránil a my hodně situací řešili tak, že jsme míč po zisku posílali dozadu. Tím jsme Slovácku umožnili dostat se zase do obranného bloku. Místo abychom využili moment překvapení, tak jsme ho zaspali. A všechny naše centry do vápna chodily na přední tyč, takže soupeř si vše pohlídal a my byli málo důrazní.“

A Baník znovu dostal dva góly, čisté konto dosud udržel jen jednou. „Od odchodu Zápotočného je otázka obrany na denním pořádku,“ připustil Radim Kučera. Stoper Tomáš Zápotočný odešel po minulé sezoně, po postupu do nejvyšší soutěže.

Kučera upozornil, že přišlo hodně nových hráčů. „Nejde to hodit za hlavu, ale Fleišman, Procházka a v bráně Laštůvka by měli být zárukou, že obrana bude fungovat. Není to jen o obráncích, je to záležitost celého mužstva.“ V čem by měla být síla Baníku?

Kučera je přesvědčený, že si mužstvo dokáže vypracovat šance, byť se Slováckem tomu tak nebylo. „Věříme, že se brzo dá do kupy Bary (Milan Baroš) a Poznarovi vydrží forma. Je tady Fillo, Hrubý, Diop. Pořád jsem přesvědčený, že se budeme moci opřít o více hráčů než na podzim, takže se i Barymu, Hrubému a De Azevedovi bude hrát jinak.“

Další možnost ukázat to budou mít ostravští fotbalisté v sobotu v Teplicích od 18.30.