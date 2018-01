Na obraně musíme ještě hodně zapracovat, ví ostravský bek Breda

Jeho výhodou je, že může hrát na „svém“ pravém kraji obrany, ale také na postu stopera. Ostatně na něm odehrál úvodní přípravné zápasy na jarní část ligy...

„Ale to bylo hlavně kvůli tomu, že se zranil Pokec, takže jsem ho zastoupil,“ zmínil Petr Breda středního obránce Jakuba Pokorného.

Jak tedy vidíte boj o místo v sestavě?

Na podzim jsem ze základu několikrát vypadl. Je tady konkurence a to je jen dobře. Nikdo tak nemá místo v sestavě jisté. Je jen dobře, že máme posty zdvojené a některé i ztrojené. Bude hrát ten, kdo bude mít lepší přípravu.

Vy jste však schopný hrát na více postech. Je to velká výhoda?

Asi je lepší, že dokážu v obraně hrát na obou místech, ale sestavu nemá nikdo jistou. Ještě uvidíme, jak to půjde dál v přípravě. Snad se mi povede prosadit se.

Po podzimu potřebujete hlavně zlepšit a posílit obranu. Daří se to?

Snad ano. Je pravda, že jsme dělali naprosto zbytečné individuální chyby. Vždyť jsme dostali snad nejvíce gólů v lize (32, stejně jako poslední Jihlava – pozn. red.). Všichni moc dobře víme, že na obraně musíme ještě hodně zapracovat.

Individuální chyby vás srážely celý podzim. Jak se dají odstranit?

Je to o vlastní zodpovědnosti, o každém hráči, jak má nastavenou hlavu. Rozhodně je důležité nekomplikovat žádnou situaci a hrát raději jednoduše než začít něco vymýšlet.

A také nesmíte začít hrát, až když dostanete gól, jak tomu často bylo na podzim, že?

Máte pravdu. Jako bychom se pak přestali bát, najednou jsme začali útočit a dávali góly. Snažili jsme se nedostávat góly, jenže stejně jsme vždy nějakou tu chybu udělali a museli pak ztrátu dohánět. To nás potkalo i hned v prvním přípravném utkání s Hlučínem (2:1). My však sami musíme dát gól na začátku a nepřestat hrát, vydržet v tempu celý zápas.

Stále se hovoří o příchodu brankáře Jana Laštůvky. Byla by to velká posila?

Člověku se vždycky hraje lépe, když má za sebou nějaké takové jméno. Laštůvka byl v zahraničí, v reprezentaci, na podzim ve Slavii. Je to výborný gólman, takže jeho příchod by všichni jen přivítali.