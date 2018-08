Strachovali jsme se, aby Dukla nesrovnala, přiznal Fleišman z Ostravy

Baníku vyšla parádní akce už ve 12. minutě. Hosté ve středu hřiště přišli o míč, Hrubý ho poslal doleva na Holzera a po jeho přihrávce před branku Ondřej Šašinka střílel pod břevno.

„Modlil jsem se, abych to trefil, protože to nebyl lehký kop, takže jsem rád, že to tam spadlo,“ přiznal Ondřej Šašinka.

„Byl to pro nás nesmírně těžký zápas. Viděli jsme Duklu ve třech utkáních a nebyla horší než soupeři,“ uvedl ostravský trenér Bohumil Páník. „Akorát nedávala góly, což je její problém.“

A na to doplatila i v Ostravě. „Je to o gólech,“ potvrdil brankář Dukly Filip Rada. „Je hezké, že jsme si přihrávali, kombinovali a byly tam dobré věci. Ale co my nedáme... To nás sráží.“

O druhý gól se postaral svým důrazem Diop, když šel do souboje s Radou, jenž neudržel míč a ostravský útočník ho poslal do branky. „Šel jsem si pro balon, a když už jsem ho cítil ve svých rukách, Diop do mě naletěl. Kdyby předtím hrál míč hlavou, tak to beru, ale rozhodil mě. Rozhodčí to písknout mohl.“

Jak viděli spornou situaci trenéři? „To nebyl sporný moment, byl to faul,“ řekl kouč Dukly Pavel Drsek. „Ale i kdyby ho sudí odpískal, my jsme gól nedali, takže Baník by stejně vyhrál.“

Bohumil Páník upozornil, že Dame chodí do soubojů pořád stejně. „A možná i agresivněji než před tím gólem. Je to jeho způsob hry. Viděl jsem to ale z dálky, tak to nemohu hodnotit,“ uvedl Páník.

„Ostrava celkově hraje důrazně, což jsme věděli,“ dodal Rada.

Baníku opět pomohlo, že vstřelil rychlý gól. „To pomůže každému. Uklidníte se, ale my jsme se uklidnili až moc,“ připustil ostravský obránce Jiří Fleišman. „Nechali jsme Duklu hrát a pak jsme se i strachovali, aby nesrovnala. Měla střelu, která šla kousek vedle tyče, ale díky Bohu jsme přidali druhou branku. Bereme tři body, a to je důležité.“

Čemu Fleišman přičítá až přílišné uklidnění po vedoucí brance? „To sám nevím, ale přizpůsobili jsme se jejich hře. Zbytečně se hrálo nahoru dolů. Dukla je silná v kombinaci, roztáhla si hřiště a my hodně běhali bez balonu.“

Milan Baroš zůstal jen na lavičce. „Ještě není stoprocentně v pořádku, v týdnu půjde na nějaké speciální zákroky. S Milanem jsme vše probírali. Pokud by byl krizový stav, na hřiště by šel,“ řekl Páník.