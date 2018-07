Baník oživuje mládež novou akademií. Silný Baník potřebuje silný region

Akademie v Karviné učí fotbalisty z celého kraje Dva roky má za sebou Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje v Karviné. „A splňuje účel,“ prohlásil její výkonný ředitel Tomáš Bernady. Do Karviné se během školního roku stahují nejlepší fotbalisté z celého kraje, jimž je 14 a 15 let. Od pondělí do pátku chodí na Základní školu Dělnická, s níž akademie úzce spolupracuje, a dvakrát denně trénují. „V každé ze dvou kategorií můžeme mít až pětadvacet chlapců,“ uvedl Bernady. V minulém školním roce jich bylo dohromady 43, v příštím jich bude 48. „Počty nemáme naplněné, abychom případně během roku mohli vzít někoho, kdo vyskočí nahoru.“ Členové akademie zůstávají ve svých mateřských oddílech, za které během sezony hrají o víkendech mistrovské zápasy. „Spolupracujeme především s kluby, které se věnují mládeži, jako jsou Třinec, Frýdek-Místek, Karviná, Baník, Vítkovice, Hlučín, Opava a Bílovec,“ uvedl Tomáš Bernady. Říká, že pilíři akademie jsou výchova, všestrannost a strava. „Zjistili jsme, že kluci, kteří pravidelně sportují, jsou z devadesáti procent podvyživení. My tady máme dostatek času dohlédnout, aby nesnídali v rychlosti, aby dostávali svačinu a snědli celý oběd. Na internátě mají i večeři.“ Veškeré náklady na akademii hradí Moravskoslezský kraj, město Karviná a Fotbalová asociace České republiky. Ročně je to kolem devíti milionů korun.