Změny v sestavě by neměly být znát, řekl Bakoš po prohře ve Švýcarsku

„Drželi jsme míč, ale nepotvrdili jsme to gólově. Oni byli strašně nebezpeční do rychlých brejků. Nám se nepodařilo dát z našich prvních šancí gól, soupeřovi ano,“ hledal 34letý útočník příčiny další pohárové porážky.

Ta ho mrzela především s ohledem na množství fanoušků, kteří se vydali svůj milovaný tým podpořit přímo do Švýcarska. „Klobouk dolů před nimi,“ smekl před fanoušky Marek Bakoš.

Vás tedy zlomil ten první gól soupeře?

Nevím, jestli jsme znervózněli. Potom nás trestali za některé věci a nakonec jsme to nedokázali zvrátit.

Lugano přes měsíc nepoznalo radost z výhry, byla z nich po vedoucím gólu cítit euforie?

Jasně vyhrávali, ucítili šanci nás neporazit. Z toho pramenilo jejich nadšení.

Přece jen je to ale poslední tým švýcarské ligy…

Je to Evropská liga, my nemáme tendenci podceňovat nějaké soupeře. Viděli jsme, že Lugano má kvalitu, měli nebezpečné, rychlé a silné hráče. To mužstvo není tak špatné, jak si mnoho lidí myslí.

Hrálo nějakou roli, že oproti zápasu na Spartě bylo pět změn v sestavě?

Myslím, že by to na hřišti nemělo být znát. I tak jsme si vytvořili v první půli nějaké šance, i když jich bylo málo, ale hlavně jsme je nedali. Na to se není třeba ohlížet.

Co teď říkáte na vývoj ve skupině? Bukurešť všechno vyhrála, zbývající tři týmy mají po třech bodech…

Do dalších bojů se zatím nedívám. Nejdřív je potřeba si vyhodnotit nepovedený výkon s Luganem. Je třeba si přiznat, že to nebylo dobré. Navíc je potřeba se teď soustředit na českou ligu, ta evropská přijde až za delší čas.