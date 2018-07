Azyl Opavanů v Brně bude delší, než čekali. Bez komplikací až do 15. kola

„V nejbližších dnech dojde k podpisu smlouvy a zahájení samotných prací,“ řekl technický ředitel Slezského FC Jaroslav Rovňan.



Za vyhřívání město, jemuž stadion v Městských sadech patří, zaplatí 33 milionů korun. „V celkové částce je započítaná i přeložka kanalizace a plynové přípojky, ale i kotelna mimo objekt stadionu,“ dodal Rovňan.

Původně se Opavští měli na svůj trávník vrátit v září a stihnout zápas devátého kola s Teplicemi. „Měli jsme přijít o čtyři domácí utkání, ale nyní jich bude šest až sedm,“ odhaduje generální manažer Opavy Alois Grussmann. „Uvidíme, jak poběží práce. Doufám, že nenastanou komplikace, ale hotovo by mělo být k poslednímu říjnu.“

V tom případě by se Slezský FC na své hřiště vrátil v 15. kole s Baníkem Ostrava, které je na programu 10. listopadu.

Do té doby musejí Opavští využívat azyl v Brně, kde si pronajímají stadion na každé utkání za čtvrt milionu korun.

Poprvé tam nastoupí ve druhém kole první ligy příští týden v sobotu od 17.00 proti Zlínu. Ligu začnou tuto sobotu v 19.00 v Praze se Spartou.

„Nejdéle - až čtyři týdny - trvá při stavbě vyhřívání výroba potrubí, protože to se dělá na míru pro každé hřiště,“ uvedl Jaroslav Rovňan. „Po položení potrubí by vše mělo být do dvou tří týdnů hotovo.“

S novým trávníkem podle Rovňana problém nebude. „Půjde o travní drn, koberec, takže po jeho položení můžeme druhý den nastoupit. Nemusíme čekat dalších sedm týdnů na zakořenění, takže i proto je celá investice dražší,“ podotkl Jaroslav Rovňan.

Vedení klubu pro své fanoušky, pro jejich dopravu do Brna chystá ve spolupráci s Českými drahami speciální vlaky. „Mám informace, že na Zlín by do Brna mohlo přijet přes dva tisíce příznivců,“ řekl Alois Grussmann. „Někteří pojedou po vlastní ose, ale budeme vypravovat i speciální vlak.“ Domluvený ho zatím nemají.

„Teď jsme řešili vlak do Prahy, kam se chystá přes tisíc fandů. Následně budeme řešit ten do Brna,“ uvedl Grussmann.