Česká mise v Ázerbájdžánu: o čest, nasazení i o Jarolíma

Kvalifikaci o světový šampionát v Rusku nezvládli, ale to neznamená, že by si mohli dovolit její konec odehrát na pohodu a užívat si exotickou destinaci. Naopak! Od 18 hodin středoevropského času musí v Ázerbájdžánu ukázat, že nejsou tak špatní, jak poslední výsledky napovídají. Zdá se, že si to uvědomují.

„Sice jsem v Ázerbájdžánu ještě nikdy nebyl, ale asi nebude čas procházet se po městě. Jsme tady kvůli fotbalu,“ ujišťoval záložník Jakub Jankto. A jeho zkušenější kolega Vladimír Darida za všechny dodal: „Moc dobře víme, o co se hraje.“

Ázerbájdžán vs. Česko Předposlední zápas Jarolímova týmu v kvalifikaci MS 2018. Češi už nemají šanci postoupit. Hraje se od 18 hodin v Baku. Přímý přenos vysílá ČT sport. On-line reportáž na fotbal.idnes.cz. Rozhodčí: Millot (Francie). Pravděpodobná sestava Česka: Vaclík - Kadeřábek, Suchý, Brabec, Bořil - Sýkora, Darida, Barák, Dočkal, Jankto - Krmenčík.



O co tedy?

Předně - o čest. V tomhle směru má Česko co napravovat, pohled na průběžnou tabulku je hodně nelichotivý. Tým, který v minulé kvalifikaci o Euro postoupil z prvního místa a nechal za sebou hvězdné Nizozemsko a silný Island, je teď až čtvrtý, o bod za Ázerbájdžánem.

Tedy za týmem, se kterým se utká teď. A kterému na žebříčku FIFA patří dvaadevadesáté místo: mezi Palestinou a Faerskými ostrovy.

Že by na tom byl český fotbal až tak špatně? Že by za ním v šestičlenné skupině zůstalo už jen utrápené Norsko a amatérští nadšenci ze San Marina, proti kterým kvalifikaci v neděli v Plzni uzavře? To jistě nikdo z hráčů nechce dopustit.

Ale nejen proto je extrémně důležité získat ze zbylých dvou utkání šest bodů. Když to nevyjde, může Česko pocítit bolestivé následky.

Zaseklo by se zřejmě ve třetím výkonnostním koši, což s sebou nese hned dvě negativa. Zavaří si před losem kvalifikace na Euro 2020, kde mu při tomto nasazení přibude jeden papírově silnější soupeř. A naopak přijde o atraktivnější protivníky v Lize národů, nové soutěži, která příští rok nahradí přípravná utkání.

Místo aby se chystali na lákavé souboje s Nizozemskem, Tureckem, Švédskem nebo Walesem, létali by Češi třeba do Estonska, Finska či Albánie. Rozdíl, že?

Z Ligy národů sice také může vést cesta na Euro, takže za určitých okolností mohou být slabší soupeři výhodou, ale český fotbal v současném stavu nutně potřebuje konfrontaci se silnými. Kdyby zamrzl ve třetím koši, čekal by jej jen další krok směrem k průměrnosti.

To dobře ví i trenér Jarolím. Stejně tak si uvědomuje, že v Baku půjde též o jeho budoucnost. Zatím platí, že má jistotu do konce kvalifikace. Ale co bude pak? Dost možná se rozhodne právě podle toho, v jakém světle se Češi ukážou v posledních utkáních nepovedeného boje o mistrovství světa.

„Ještě jsem s nikým nemluvil, je brzo,“ prohodil kouč před odletem. „Původní dohoda zněla tak, že by se moje působení nemělo týkat jen téhle kvalifikace. Rád bych zůstal a vysvědčení si mohl napsat až po té příští.“

Na tu je třeba myslet už teď a stavět tým s výhledem do budoucna. Proto Jarolím některé hráče ještě potřebuje vyzkoušet naostro.

Které? To ve středu na tiskové konferenci prozradit nechtěl. „Je pravděpodobné, že nějaké změny v porovnání s minulým zápasem udělám,“ naznačil. „Ale nerad bych, aby se to hráči dozvěděli jako první z médií. Jasno mám zatím z devadesáti procent.“