Čtenáři by proti Ázerbájdžánu nasadili Pavlenku, Bořila, Faltu či Baráka

Utkání v Baku má výkop ve čtvrtek od 18.00 středoevropského času, už v něm nejde o postup na mistrovství světa 2018, protože oba týmy nemají šanci skončit do druhého místa.

Trenér Karel Jarolím dopředu avizoval, že dá šanci jednomu z náhradních brankářů, že dosavadní jedničku Tomáše Vaclíka nechá odpočívat.

Čtenáři v anketě iDNES.cz dali přednost Jiřímu Pavlenkovi z Brém před Tomášem Koubkem z Rennes.

Mezi obránci dostal nejvíc hlasů Pavel Kadeřábek, který zářijové duely s Německem a v Severním Irsku proseděl na lavičce náhradníků.

Jak jste hlasovali Hlasy čtenářů do základní sestavy

Podpory se dočkali kapitán Marek Suchý, Jakub Brabec, který minule nebyl ani v nominaci, a Jan Bořil. Ten v září v národním mužstvu debutoval. Další zadáci Michael Lüftner a Filip Novák získali nižší počet hlasů.

Ázerbájdžán - Česko čtvrtek 18.00, kvalifikace o MS 2018

Do zálohy by fanoušci nasadili podle očekávání Vladimíra Daridu, Josefa Hušbauera i dvojici z Udine - Jakuba Jankta s Antonínem Barákem. Pátým do party je nováček Šimon Falta z Olomouce.

Dostal víc hlasů než Bořek Dočkal, Tomáš Souček, Jan Sýkora, Jan Kopic či Jaromír Zmrhal.

Mezi útočníky to u čtenářů vyhrál plzeňský Michael Krmenčík, dostal přednost před Václavem Kadlecem a Janem Klimentem.

Sestava podle čtenářů by vypadala následovně: Pavlenka - Kadeřábek, Suchý, Brabec, Bořil - Jankto, Hušbauer, Darida, Barák, Falta - Krmenčík.