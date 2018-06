Na šampionátu v Rusku se v úterý odehrají třetí zápasy skupiny C, ze které mají nakročeno do osmifinále Francouzi a Dánové, i skupiny D, v níž se chtějí vyhnout ostudě Argentinci.

Potřebují porazit Nigérii a doufat, že jim v souběžně hraném utkání proti Islandu pomůže Chorvatsko.

Dánsko - Francie skupina C, úterý 16.00 (Moskva - Lužniky) Předpokládané sestavy

Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Schöne, Eriksen - Poulsen, Jörgensen, Sisto.

Francie: Mandanda - Sidibe, Varane, Kimpembe, Hernandez - N'Zonzi, Kanté - Dembélé, Griezmann, Lemar - Giroud. Rozhodčí: Ricci - De Carvalho, Van Gasse (všichni Braz.).

Umístění v žebříčku FIFA: 12. - 7.

Francouzi už mají postup mezi šestnáct nejlepších jistý, teď hrají o první místo ve skupině. Stačí jim s Dánskem neprohrát. „Chceme vyhrát, abychom se v osmifinále vyhnuli Chorvatsku. Vypadá jako nejsilnější tým skupiny D,“ prohlásil záložník Corentin Tolisso.



„Chorvaté zatím opravdu hrají tak, že by bylo lepší se jim vyhnout,“ souhlasil další francouzský záložník Paul Pogba.



Další motivací pro Francii je výrok dánského kouče Ageho Hareideho, který o francouzském týmu řekl, že není nic extra a že měl jen štěstí při předchozích dvou výhrách. „Mluvili jsme o tom a chceme mu ukázat, že se mýlil,“ řekl Tolisso.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Francie 2 2 0 0 3:1 6 2. Dánsko 2 1 1 0 2:1 4 3. Austrálie 2 0 1 1 2:3 1 4. Peru 2 0 0 2 0:2 0

Zatím není jasné, zda Francie bude některé hráče šetřit. Unaveně působí největší hvězda Antoine Griezmann. „Ale já se zlepším. To samé bylo i na mistrovství Evropy. To nejlepší si šetřím na vyřazovací část,“ slíbil Griezmann.



Zlepšení od svých svěřenců očekává i kouč Dánska Hareide, který chce vidět zejména rychlý a přesný přechod do útoku. „Kdykoli to bude možné, chceme jít rychle dopředu. Musíme mít mnohem lepší pohyb míče a nesmíme ho ztrácet v nebezpečných prostorech. Stávalo se nám to proti Austrálii, proti Francii si to nesmíme dovolit,“ upozornil Hareide.



Na zaváhání Dánska bude čekat Austrálie, která se na Seveřany stále může bodově dotáhnout. Pak by rozhodovalo skóre. Nastat může i situace, kdy by Austrálie vyhrála nad Peru například 1:0 a Dánsko podlehlo Francii 1:2. Pak by oba celky měly shodné body, skóre a vzájemné zápasy a rozhodovalo by tak pravidlo fair play, v němž má nyní o jednu žlutou kartu lepší bilanci Austrálie. Případně by ke slovu přišel los.

Austrálie - Peru skupina C, úterý 16.00 (Soči) Předpokládané sestavy

Austrálie: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Leckie, Jedinak, Rogic, Mooy, Arzani - Juric. Peru: Gallese - Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco - Aquino, Yotún - Carrillo, Cueva, Flores - Guerrero. Rozhodčí: Karasev - Averjanov, Kalugin (všichni Rus.).

Umístění v žebříčku FIFA: 36. - 11.

Austrálie se však musí zlepšit v útoku, pokud chce zvítězit. Peru se totiž prezentuje pevnou obranou, kterou Dánsko i Francii pokořili jen jednou. Australané naopak oba své góly na turnaji dali z pokutových kopů.

„Je jedno, jak gól dáme. Hlavní je, abychom nějaký dali a vyhráli. Záleží jen na výsledku,“ řekl útočník Tomi Juric. „Víme, že to nemáme ve svých rukou a že závisíme i na Francii, ale pro nás je teď nejdůležitější zvládnout svojí práci, vyhrát a pak se uvidí,“ dodal kapitán Mile Jedinak.

„Věříme Francii, že nám pomůže. Její hráči mají svou hrdost a také budou chtít ukázat lepší výkon než v prvních dvou zápasech, takže věřím, že to nevypustí,“ přidal trenér Bert van Marwijk.

Pro Peru naopak půjde o rozlučku s turnajem. „Chceme vyhrát a odvděčit se tak fanouškům, kteří v nás věřili,“ řekl obránce Anderson Santamaria. Chybět u toho bude Jefferson Farfán, který se na tréninku zranil.

Nigérie - Argentina skupina D, úterý 20.00 (Petrohrad) Předpokládané sestavy

Nigérie: Uzoho - Omeruo, Troost-Ekong, Balogun - Moses, Etebo, Mikel, Ndidi, Ebuehi - Musa, Iheanacho. Argentina: Caballero - Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico - Banega, Mascherano, Pérez - Messi, Higuaín, Di María. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.).

Umístění v žebříčku FIFA: 48. - 5.

Argentina od roku 1974 pouze před šestnácti lety nepostoupila ze skupiny a stejný osud jí hrozí nyní v Rusku. Mistři světa z let 1978 a 1986 vstoupili do turnaje remízou 1:1 s Islandem a na pokraj vyřazení se dostali po vysoké porážce 0:3 s Chorvatskem.



Argentině pak aspoň trochu pomohla výhra Nigérie nad Islandem. Tým okolo Lionela Messiho nyní musí zvítězit a spoléhat na to, že Island v souběžně hraném utkání nevyhraje nad Chorvatskem. Pokud by ostrovní stát také získal tři body, musela by ho Argentina dohnat a předstihnout ve skóre, které má nyní o gól horší.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Chorvatsko 2 2 0 0 5:0 6 2. Nigérie 2 1 0 1 2:2 3 3. Island 2 0 1 1 1:3 1 4. Argentina 2 0 1 1 1:4 1

„Výsledek Nigérie s Islandem byl pro nás to nejlepší, v co jsme mohli doufat. Můžeme si říct, že osud nám dal další šanci. Ale není to jen o pocitech, musíme i podat lepší výkon,“ řekl záložník Javier Mascherano.



Celá Argentina doufá v procitnutí kapitána Messiho. Kanonýr Barcelony, který v neděli oslavil jednatřicáté narozeniny, na úvod turnaje nedal proti Islandu penaltu a trápil se i proti Chorvatům. Na MS se naposledy trefil přesně před čtyřmi lety shodou okolností právě proti Nigérii.

„Víme o tlaku na tým, naučili jsme se s tím žít. Musíme složitou situaci překonat a vyhrát. To je jediné, co můžeme ovlivnit. Pak se můžeme podívat na druhý výsledek,“ dodal Mascherano.



Nigérii pošle do osmifinále výhra nebo případně remíza. Při nerozhodném výsledku by však musela doufat, že Island nevyhraje nad Chorvatskem, a pokud ano, že nebude mít stejné nebo lepší skóre.

Nigerijci se s Argentinou na MS potkali už čtyřikrát a pokaždé prohráli o gól, z toho dvakrát na předchozích dvou šampionátech. V posledním vzájemném duelu v listopadu v přípravě ale zvítězili 4:2. „Messi tehdy nenastoupil, ale víme, jak hrají,“ podotkl obránce William Troost-Ekong.

„Výhra nad Islandem nám dodala spoustu sebevědomí a víry, že můžeme Argentinu porazit. Nikdy jsme nad nimi na MS nevyhráli. Existuje větší motivace?“ doplnil střelec obou branek s Islandem útočník Ahmed Musa.

Island - Chorvatsko skupina D, úterý 20.00 (Rostov) Předpokládané sestavy

Island: Halldórsson - Sävarsson, Árnason, R. Sigurdsson, Magnússon - Gíslason, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason - G. Sigurdsson - Finnbogason. Chorvatsko: L. Kalinič - Jedvaj, Lovren, Vida, Pivarič - Modrič, Badelj - Pjaca, Kovačič, Perišič - Kramarič. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Del Palomar (všichni Šp.).

Umístění v žebříčku FIFA: 22. - 20.

Island při své premiérové účasti na světovém šampionátu až do posledního utkání skupiny může snít o historickém postupu. Potřebuje porazit Chorvatsko a zároveň doufat, že Nigérie prohraje s Argentinou, která však nesmí vyhrát vyšším rozdílem, aby neměla lepší skóre než Island.

V případě remízy Nigérie musí ostrovní celek zvítězit minimálně o dvě branky a mít stejné nebo lepší skóre než africký soupeř.

Islandu by mohl ulehčit roli fakt, že chorvatský kouč Zlatko Dalič plánuje díky jistotě postupu šetřit hráče, kteří jsou v karetním ohrožení. Balkánský celek potřebuje k potvrzení prvního místa bez ohledu na druhý výsledek bod, velmi pravděpodobně si ale bude moci dovolit i porážku.

Podle islandského kouče Heimira Hallgrímssona může jeho tým jít do závěrečné bitvy o postup v klidu. „Pokud by se země jako Argentina nebo Německo nekvalifikovaly do osmifinále, byl by to pro ně šok. Naopak pokud by se povedlo postoupit nám, byl by asi největší úspěch v krátké historii islandského fotbalu. Takže nemáme co ztratit,“ řekl Hallgrímsson.