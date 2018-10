VIDEO: Padli svou zbraní. Atlético zažilo nejtěžší prohru pod Simeonem

dnes 11:53

Na Vánoce to bude sedm let, co fotbalový kouč Diego Simeone usedl na lavičku Atlétika Madrid. A klub pod ním prožívá nejúspěšnější éru v historii. Ve středu pozdě večer však musel strávit debakl. Svou nejtěžší porážku. 0:4 v Dortmundu v Lize mistrů.

Před dvěma lety byli ve finále, před čtyřmi taky. A je pravděpodobné, že letos Atlético Madrid bude hrát znovu hrát play off Ligy mistrů. Středeční zápasy Ligy mistrů Jen se musí vzpamatovat z nejtěžší porážky pod Simeonem. Pod ním mužstvo odehrálo 390 zápasů a dosud neprohrálo o čtyři branky. Čtyřikrát už sice tým inkasoval, s Realem Madrid prohrál finále Ligy mistrů 1:4 po prodloužení, s Barcelonou to jednou bylo 1:4 ve španělské lize. Jestli něco Atlético pod Simeonem charakterizuje, tak je to defenzíva. Houževnatá, nepříjemná, otravná, pevná, nepropustná. V letošním ročníku španělské ligy Atlético inkasovalo jen pět branek v devíti zápase, je to nejméně ze všech. V Lize mistrů vyhrálo v Monaku 2:1 a doma porazilo Bruggy 3:1. A teď bum. Po porážce v Dortmundu má záporné skóre. „Dnes je ve fotbale nejdůležitější co nejrychleji po zisku míče přejít do protiútoku a oni to dělali skvěle. V poslední době se jim daří, hezky se na ně kouká,“ ocenil Simeone soupeře z Dortmundu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Agresivně napadat, odebírat míče a vyrážet do protiútoků, to je přesně hra Atlétika. Tentokrát ji však předvedl Dortmund. Domácí dali gól ke konci prvního poločasu, další tři přidali až v závěrečné čtvrthodině. „Bolí to, ale pozitivní je, že porážky slouží k probuzení. Musíme být k sobě kritičtí, každý musí začít u sebe. Nehledejme výmluvy, to nemám rád. Ve fotbale musíte být efektivní, dobře bránit i útočit. A takhle hrál soupeř,“ řekl Diego Godín, jeden z klíčových hráčů Atlétika. Vítězství německého mužstva řídil Ašraf Hakími, který je odchovancem Realu Madrid a v Dortmundu od léta hostuje. Marocký krajní obránce se asistencemi podílel na třech gólech v síti „svého“ městského rivala. Dortmund v letošní sezoně ve dvanácti zápasech ještě neprohrál, vede bundesligu, v Lize mistrů zvládl dosud nejtěžší test a míří do osmifinále.