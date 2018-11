Časový posun, umělá tráva, mráz. Jablonec zabojuje o šanci na postup

Jablonecký nováček hlavní fáze Evropské ligy je po polovině základní skupiny K se dvěma body poslední a na hřišti lídra tabulky Astany potřebuje bodovat, nejlépe vyhrát. Hosté se však budou muset na půdě čerstvého kazašského mistra vyrovnat s umělým trávníkem, pětihodinovým časovým posunem i nízkými teplotami kolem nuly.

Severočeši při své premiéře ve skupině evropského poháru nejprve prohráli gólem v poslední minutě v Rennes 1:2 a pak si připsali domácí remízy 2:2 s Dynamem Kyjev a před dvěma týdny 1:1 s dnešním sokem Astanou.

„Nevím, zda je to zlomový zápas, ale kdyby se nám podařilo vyhrát, byla by skupina ještě více zamotaná, než je. Kdybychom uhráli aspoň nějaký bod, byli bychom spokojeni,“ řekl uzdravený jablonecký útočník Martin Doležal.

Fotbalisté Jablonce ani v jednom utkání herně nezklamali. „Tenhle zápas je něco jiného. Náročný přesun, časový posun, umělá tráva, teploty na nule. Je tam těch faktorů více. Soupeř je z těch, se kterými jsme hráli, zatím asi nejkvalitnější. Hráči Astany jsou na tom velmi dobře pohybově, umělá tráva pro ně může být velkou výhodou, ale doufám, že to zvládneme,“ řekl kouč Petr Rada.

Zápas se odehraje ve třicetitisícové aréně se zatahovací střechou na umělém trávníku, který si Severočeši včera vyzkoušeli. „Je to samozřejmě pro domácí výhoda, ale i kdybychom prohráli, nebudeme se na to vymlouvat. Ani zatahovací střechu v Jablonci nemáme, ale snad ji zatáhnou a třeba to lidí vytopí. A nakonec tam nebude taková kosa,“ uvedl obránce Matěj Hanousek.

Astana vloni ve skupině Evropské ligy remizovala doma se Slavií 1:1 a v Edenu pak v posledním utkání zvítězila 1:0, čímž si zajistila postup. Rada od tehdejšího kouče červenobílých a nynějšího trenéra reprezentace Jaroslava Šilhavého informace nevyzvídal.

„Neprobírali jsme to, zůstali jsme u našeho rozboru a informací z prvního zápasu. Astana už má zajištěný titul, takže v některých posledních zápasech už nechali odpočívat některé hráče. Ligu už mají hotovou, takže asi bude větší počet diváků,“ přemítal Rada, jemuž budou chybět zranění záložníci Lukáš Masopust, jenž patřil ke hvězdám týmu, i Rafael Acosta. Do sestavy by se tak mohl dostat Ukrajinec Eduard Sobol, který v dresu Slavie zažil oba loňské zápasy s Astanou.