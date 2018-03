Nikdy jsem nezažil, co se dělo tady, stěžuje si Stramaccioniho asistent

O Spartě na jednu stranu mluví hezky. Zároveň však cítí hořkost z předčasného odchodu a naráží na údajné chování sportovního ředitele Zdeňka Ščasného.

Muzzi, někdejší prvoligový italský útočník, byl od loňského června nejbližším spolupracovníkem sparťanského trenéra Stramaccioniho. Po špatných výkonech i výsledcích na Letné na začátku týdne skončili.

„Když vezmu posledních devět zápasů, tak jsme jich pět vyhráli, ve třech remizovali a jen jeden prohráli. Na tom je vidět, že jsme šli nahoru,“ prohlásil v rozhovoru pro Gazzettu dello Sport.

Jenže redaktorovi Stefano Cantalupimu asi zapomněl říct, že pod vedením italského trenérského štábu Sparta nesplnila žádný z předsezónních cílů.

Nepostoupila do Evropské ligy, už během října ztratila reálnou naději na titul, vypadla z domácího poháru, což bylo poslední, k čemuž se mohla upínat.

U podzimního průšvihu Ščasný nebyl...

Herně a výsledkově Sparta klopýtala i v úvodu jara. Druhá příčka, poslední šance, jak částečně napravit zástup nezdarů, se vzdalovala.

„Po našem příchodu jsme našli velmi složité prostředí. Zřejmě proto, že Andrea byl prvním zahraničním trenérem v lize,“ řekl Muzzi.

Pravda to není. Na Stramaccioniho spíš sedí, že byl prvním zahraničním trenérem, který prošel velkými kluby v cizině (Inter Milán, Panathinaikos) a pak zamířil do Česka.

„Začátek byl problematický ze všech možných hledisek. A to přispělo k velmi komplikované situace pro všechny, zvlášť pro nás cizince,“ tvrdil Muzzi. „Nebyli jsme dobře vnímáni, spíš náš příchod byl zpochybňován.“

Logicky, když mužstvo zkazilo všechno, co mohlo. „Náš odchod neproběhl v nejlepším, ale pořád jsme byli ve hře o druhé místo. Po podzimu jsme ztráceli jen čtyři body,“ zdůraznil. Dalších čtrnáct však na první příčku.

Italský deník píše, že Stramaccioni a spol. položili základy, z nichž začalo něco dobrého vyrůstat a že je škoda, když skončili. Diví se, protože v zimě se přece dočkali důvěry.

Reakce Zdeňka Ščasného na slova Stramaccioniho Andrea Stramaccioni v italských médiích uvedl, že během posledního utkání s Brnem došlo mezi ním a Zdeňkem Ščasným k jakési roztržce. „Vnímám, že se toho objevilo v tisku víc. Mnohdy až úsměvné věci. Nepátrám a nevím, kdo to vypustil. Mám obrovskou výhodu v tom, že všude, kde jsem se objevil, se mnou byl Tomáš Rosický. Roztržka mezi námi nebyla, to můžu říct naprosto upřímně. To, že trenér Stramaccioni požadoval po mně a po Tomášovi, abychom se s ním potkali a předali mu nějaké poznatky, není nic nového. Já sám měl vždycky někoho, aby mi řekl, jak hra vypadá ze shora, protože ten pohled je vždy jiný.“ Stramaccioni v italských médiích rovněž uvedl, že už nešlo dál pokračovat, protože nechtěl vést tým společně se Ščasným. „Máte pocit, že odstoupil sám?“ reagoval Ščasný na otázku novinářů „A to odpovídá za všechno. Prosil nás a žádal o schůzky, o radu. Byla to normální komunikace, která běžně probíhá. A pokud by nechtěl pokračovat, tak by přišel sám. On naopak chtěl pracovat a budovat mužstvo dál. Jestli na něj byl nějaký tlak, tak v žádném případě ne ode mě nebo od Tomáše. Ale celkem tomu rozumím - nechce odejít s pocitem, že by tady něco nezvládl. Chce najít, kdo za to může.“

Jako důvody předčasného konce Muzzi vidí neshody se sportovním ředitelem Zdeňkem Ščasným. „Přišel v lednu a zvláštní je, že do předloňského září byl trenérem většiny našich hráčů. Četl jsem jeho prohlášení a byl jsem z toho opravdu šokován. Na jeho místě by bylo lepší, kdyby se komentáře zdržel,“ prohlásil Muzzi.

Už Stramaccioni krátce po vyhazovu nařkl Ščasného z toho, že nevhodně zasahoval do jeho kompetencí. Že v poločase přišel do kabiny a hráčům říkal, jak mají hrát. Sparťanský sportovní ředitel to odmítl.

Přitom tady jsou slova Stramaccioniho, když klub Ščasného angažoval: „Musím zmínit i to, že atmosféra v kabině je jiná než na podzim. Je víc pozitivní. Jsme víc kompaktní, víc soudržní. Pro mě je pozitivní, že můžu pracovat se Zdeňkem Ščasným a Tomášem Rosickým. Bylo pro mě složité přijít z ciziny a být novým koučem v klubu. Teď se můžu soustředit na svou práci víc než dřív. Bude zajímavé sledovat, jak se nám na jaře bude dařit. Vydáváme se jinou cestou, než je v Česku běžné.“

Vypadá to, že Stramaccioni s Muzzim se v Itálii snaží své nezdary na Spartě svést na Ščasného. „ Celkem tomu rozumím - nechtějí odejít s pocitem, že by tady něco nezvládl. Chce najít, kdo za to může,“ podotkl Ščasný.

Muzzi, který s hráči příliš nekomunikoval, protože neumí anglicky, však tvrdil opak. „Během třiceti let kariéry v Sérii A, ať už jako hráč nebo jako trenér, jsem nikdy nezažil to, co se stalo od chvíle, kdy on (Ščasný) přišel. Nikdy jsem nezažil, aby sportovní ředitel volal českému asistentovi na lavičku, jak se to stalo během předposledního zápasu (Slovácko - Sparta 1:1), a navrhoval, jak má trenér střídat. Nikdy jsem nezažil, aby sportovní ředitel o přestávce přišel do šatny a jednotlivým hráčům dával pokyny. Takového chování jsme byli svědky a zcela rozumím Stramaccionimu, že tohle nemohl tolerovat.“

Na otázku, jak hodnotí zkušenost v Česku, Muzzi odpověděl: „Osobně pro mě bylo ctí, že jsem mohl pracovat pro tento velký klub, ale na druhou stranu jsme zažili chování sportovního ředitele. Bylo na světelné roky vzdáleno tomu, co jsem zažil během své kariéry v AS Řím, v Laziu, v Cagliari nebo v Turíně. Andrea se dostal do velmi obtížné situace a je mi velmi líto, jak to skončilo navzdory každodenní tvrdé práci. Přeju si, aby se kluci dostali na pozice, které si zaslouží. A jak už bylo řečeno, zůstává ve mně hrdost, že jsem mohl Spartu trénovat.“