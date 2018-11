Římský kouč chválil Schicka i další mladíky - za půli. Pak byl naštvaný

AS Řím v sobotu prohrál 0:1 v Udine, do úterního duelu Ligy mistrů proti Realu Madrid (0:2) nastoupil s velmi mladou sestavou.

Schick 22 let, Cengiz Ünder 21 let, Zaniolo 19 let, po dvaceti minutách naskočil rovněž devatenáctiletý Kluivert.

Úterní duely Ligy mistrů Výsledky a tabulky

„Nadšení, agresivita, v prvním poločase se mi naše hra líbila. Měli jsme tam spoustu dobrých věcí,“ řekl trenér Eusebio di Francesco.

Jenže Schick po půlhodině ve velké šanci trefil brankáře Courtoise, v nastavení první půle turecký mladík Cengiz totálně selhal, když ze dvou metrů překopl prázdnou bránu. Šanci připravili Schick se Zaniolem.

A sotva začal druhý poločas, AS Řím po minele Fazia prohrával. AS Řím odpadl.

„Nemůže se stávat, abychom takové šance neproměnili a pak soupeři gól darovali. Toho se musíme zbavit,“ hořekoval kouč.

Ještě víc ho rozzlobilo, jak se mužstvu postavilo k inkasované brance. „Dostaneme gól a přestaneme hrát. Není to poprvé, co se to stalo. Jsem naštvaný.“

Jeho tým srazila hrubka zkušeného stopera Fazia, který hlavičkoval míč k vlastnímu brankáři, když u něj stál protihráč Bale.

„Když hrajete s tolika mladými hráči, nemůžete dělat takové chyby. A už vůbec ne proti Realu,“ zdůraznil Di Francesco.

Římskému klubu chyběli zranění Edin Džeko, Lorenzo Pellegrini či Daniele De Rossi. Po pár minutách musel střídat Stephan El Shaarawy. „Nevíme přesně, jak dlouho nám budou chybět.“

Schick, Kluivert či Zaniolo se tak dočkají dalších příležitostí. Ale už to chce výsledky. „Zaniolo hrál ještě loni Ligu mistrů za dorost, dnes patřil k nejlepším,“ řekl římský kouč.

„Musíme tvrdě pracovat, jen tak se můžeme zlepšovat. V sobotu máme Inter a musíme ho porazit,“ řekl devatenáctiletý středopolař Nicolo Zaniolo.

Porážka však AS Řím nemusí nutně mrzet, díky porážce CSKA Moskva, které nestačilo na Plzeň, si italský klub zajistil postup do osmifinále. Základní skupinu zakončí za dva týdny proti Plzni.

„Nikdy jsme nespokojeni. Vždy chceme víc,“ zdůraznil Di Francesco.