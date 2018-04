Nejsmutnější večer Iniesty. Možná můj poslední zápas v Lize mistrů, hlesl

Legendární třiatřicetiletý záložník totiž nejspíš po sezoně v klubu skončí, byť loni dostal doživotní smlouvu.

Přestane hrát fotbal úplně? Nebo odejde do americké Major League Soccer? Do Číny? Kdo ví. V rozhovoru se španělskými novináři však připustil, že v Římě to mohlo být jeho poslední zápas v Lize mistrů.

A proto i nejsmutnější, když dopadl špatně, neočekávaně špatně.

„Teď není správný čas na to, abych říkal takové zásadní zprávy,“ poznamenal Iniesta.

„Tohle jsme si fakt nepředstavovali. Ale když hrajete špatně, uděláte mnoho chyb... Je to velké zklamání. Je to pryč,“ říkal zastřeným hlasem pro kanál TV3.

„Pokud vám to nejde, jak jste si plánovali, musíte najít jiné řešení, ale my ho nenašli. A maximálně jsme za to zaplatili. Je mi líto našich fanoušků,“ poznamenal Iniesta.

Trenér Ernesto Valverde prožívá během své první sezony v klubu první těžkou chvíli. „Za všechno jsem zodpovědný,“ pověděl.

Přitom Barcelona první utkání doma vyhrála 4:1, když si soupeř dal dva vlastní góly. Ani to však AS Řím nezlomilo. Barcelona přiletěla odvetu jen tak odehrát.

„Takový způsob vyřazení bolí. Za celou dobu jsme nebyli schopni dostat se do zápasu. Soupeř nás dostal přesně tam, kam chtěl. Odehrál skvělý zápas, byl lepší, zatímco my jsme nebyli schopni hrát náš fotbal,“ řekl Valverde.

„Hráče nemůžu z ničeho vinit. Jestli cítím osobní odpovědnost? Absolutně, trenér je zodpovědný za všechno. Jsem ten, kdo vybral tým, střídal, připravil nás na dvojzápas, prostě všechno. Kouč je viditelnou hlavou celého týmu,“ podotkl čtyřiapadesátiletý kouč.

Prezident katalánského klubu Josep Maria Bartomeu naznačil, že by po sezoně mohl být odvolán. Je takřka jisté, že Barcelona vyhraje domácí soutěž, ale v Lize mistrů potřetí za sebou skončila ve čtvrtfinále.

„Samozřejmě tahle porážka nás ovlivňuje. Ale máme před sebou další důležité zápasy a hráči se z toho dostanou. Tenhle tým je vždy připraven na výhry na všech frontách, ať už to bude s Ernestem Valverdem, nebo s jiným trenérem,“ uvedl Bartomeu.