Řím se zblázní. K triumfu blahopřáli i rivalové z Juventusu či Interu

VIDEO: Liga mistrů: AS Roma vs. FC Barcelona Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

dnes 9:08

Představte si, když Sparta na jaře 2016 postoupila mezi osm nejlepších týmů Evropské ligy, jak se k ní veřejně hrnula blahopřání od soupeřů z české ligy. Že si to představit nedokážete? Taky se to nestalo. AS Řím po úterním překvapivém postupu do semifinále Ligy mistrů přes Barcelonu to zažil.

Fotbalisté se v pozdním večeru radovali na hřišti, objímali, když jeden z jejich rivalů Juventus Turín na twitterovém účtu oznámil. „Gratulujeme AS Řím za velké vítězství a postup do semifinále Ligy mistrů.“ Vzápětí se přidal Inter Milán, „To byl večer, blahopřejeme.“ To byl večer... V Římě podobný nezažili pětatřicet let. „Jeden z nejkrásnějších okamžiků, co jsem tady,“ prohlásil dojatý kapitán Daniele De Rossi. Za AS Řím nastupuje osmnáctým rokem... JuventusFC (Twitter) @juventusfc Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di #UCL odpovědětretweetoblíbit Vyřadit Barcelonu ve čtvrtfinále Ligy mistrů není poslední dobou nic neobvyklého, loni to dokázal právě Juventus, předloni Atlético Madrid. Spíš udivilo, že AS Řím postoupil, když úvodní duel prohrál 1:4. Odvetu zvládl mistrovsky a zvítězil 3:0. „Je to triumf, ale ne zázrak, jak kolem sebe slyšíme. My jsme si opravdu věřili,“ tvrdil De Rossi. Džeko v úvodu utkání - 1:0. De Rossi z penalty po hodině hry - 2:0. A Manolas v 82. minutě - 3:0. Šedesát tisíc diváků bylo u vytržení, na svých místech fanoušci stáli, někteří s nechápavým výrazem jako by nevěřili, jiní se modlili, aby už byl konec. Český útočník Patrik Schick, který odehrál přes sedmdesát minut, prožil závěr vestoje u hřiště v objetí dalšího vystřídaného hráče - belgického záložníka Nainggolana. Drželi se kolem ramen a nemohli se dočkat závěrečného hvizdu francouzského sudího Turpina. „Nemyslela jsem si, že bych někde ještě něco takového zažila,“ vykládala jedna ze starších reportérek, když v mixzoně dělala rozhovor s De Rossim. V očích slzy... I to je fotbal v Itálii. „Celé město se zblázní,“ hlásal nejčtenější deník Gazetta dello sport. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Trenér Eusebio Di Francesco v kabině obcházel hráče jednoho pod druhém a zvlášť každého objal. „A pak jsem řekl, že v neděli máme derby s Laziem. A proč nevěřit ve finále v Lize mistrů? Je to teď náš cíl.“ Vedle AS Řím je v semifinále zatím Liverpool, který vyřadil dalšího z favoritů Manchester City. Před středeční půlnocí přibudou nejspíš Real Madrid a Bayern Mnichov. Ale znáte to, kdo před odvetou věřil římského klubu? „Postup je hodně důležitý pro klub, abychom ukázali na jeho velikost. Pro jeho historii,“ vykládal De Rossi. „Nemůžeme si říkat, že se stal zázrak. Musíme jít dál a zkusit to uhrát až do konce.“ Třeba od rivalů přibudou další gratulace.