Wenger korigoval slova o odchodu. Bylo to mé rozhodnutí, potvrdil

Původně z jeho vyjádření vyznělo, že v Arsenalu trenéra, který v klubu je už dvaadvacet let, nepřímo vyhodili. Nebo ho k odchodu minimálně dotlačili?

„Po dlouhém rozmýšlení a diskusích s vedením klubu cítím, že je ten správný čas odejít,“ oznámil v pátek.

Možní Wengerovi nástupci O kom se mluví? Luis Enrique. Bývalý hráč a trenér Barcelony, který je spojován i s prací v Chelsea. „Mezi trenéry ho řadím opravdu vysoko, ale nechci ovlivnit rozhodování o mém nástupci.“ Patrick Vieira. Klíčový hráč ze zlaté éry Arsenalu na přelomu tisíciletí. Kariéru skončil v Manchesteru City a stal se trenérem. Nyní vede fotbalisty New York City a ze zámoří hlásí: „Jsem připravený na práci v Evropě.“ Mikel Arteta. Před dvěma lety skončil s aktivní kariérou a z Arsenalu se vydal do Manchesteru City, kde dělá asistenta Pepu Guardiolovi. Wenger o něm mockrát řekl, že má kvality stát se výborným trenérem. Podle britských médií patří mezi favorita Ivana Gazidise, výkonného ředitele klubu. Massimiliano Allegri. Úspěšný kouč Juventusu, kde je už čtvrtým rokem a stále má platnou smlouvu. Kdysi připustil, že by si práci v Anglii rád vyzkoušel, údajně o něm uvažují rovněž v Chelsea. Favorit mezi fanoušky Arsenalu. Julian Nagelsmann. Nadějný trenér z Německa. Nesáhl po něm Bayern Mnichov, který si vybral Nika Kovače, takže šance pro Arsenal? Hoffenheim dovedl málem až do Ligy mistrů, v kvalifikaci ztroskotal na Liverpoolu, který má nyní nakročeno do finále. Další jména: Carlo Ancelotti, Domenico Tedesco, Maurizio Sarri, Brendan Rodgers.

Ačkoli se o jeho konci v Arsenalu spoustu let spekulovalo, byla to překvapivá zpráva. Vždyť Wengerův současný kontrakt je platný až do roku 2019, čili ještě na příští sezonu. A jeho předčasné rozvázání je pro Wengera netypické, protože si na dodržování smluv si vždy zakládal.

A až letos to poprvé v životě změnil. S klubem se dohodl na odchodu, už mu ale nemluvil do toho, kdy informaci pustí veřejnosti.

„Načasování oznámení odchodu nebylo čistě jen mým rozhodnutím. A o tom ostatním už jsem mluvil,“ objasnil den před čtvrtečním úvodním soubojem semifinále Evropské ligy proti Atlétiku Madrid.

„Pracuju naplno jako vždy. Soustředím se na svou práci, protože jediné, na čem záleží, je příští zápas,“ doplnil.

Triumf v Evropské lize může být pro Arsenal jedinou trofejí v letošní sezoně. A pro Wengera víc než důstojné sbohem.

Během dvaadvaceti let sice vyhrál sedmnáct trofejí, ale žádnou evropskou. Blízko byl v roce 2000 v Poháru UEFA, ale ve finále podlehl Galatasarayi, o šest let později nestačil ve finále Ligy mistrů na Barcelonu.

„Jak by mělo vypadat perfektní loučení? To sice nevím, ale pro tenhle klub a hráče chci jen to nejlepší, protože si to zaslouží. Chceme uspět v Evropské lize,“ prohlásil.

O konkrétních plánech do budoucna už Wenger nemluvil. Prý je zatím nemá. „Ale v práci pokračovat určitě budu. Jen zatím nevím jak a kde,“ řekl. Nyní se ještě soustředí na poslední týdny v roli manažera Arsenalu.