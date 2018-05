Loučení bez trofeje. Wenger: Jsem velmi smutný, fotbal umí být krutý

Arsenal prohrál odvetu s Atlétikem Madrid 0:1 a po domácí remíze 1:1 v Evropě skončil.

„Naše výkony nebyly špatné, proto je těžké takové vyřazení přijmout. Vytvořili jsme si nebezpečné situace, ale před oběma brankami nám v obou zápasech něco scházelo,“ hodnotil Wenger.

Před týdnem to byl klid v zakončení, možná i trochu štěstí. Navzdory osmdesátiminutové přesilovce Arsenal vstřelil jen jeden gól, spoustu šancí pochytal bezchybný brankář Oblak.

A pak ty individuální chyby... V prvním duelu minela Koscielného, z níž padl Griezmannův gól, v odvetě laxní bránění Bellerína před trefou Diega Costy.

„Mrzí nás to, chtěli tuhle soutěž vyhrát pro trenéra. O to větší zklamání to je,“ připustil právě španělský obránce, podepsaný pod jediným gólem čtvrtečního zápasu.

Je to smutné loučení trenéra, který kdysi změnil anglický fotbal. Který Arsenal zařadil svého času mezi nejlepší týmy světa, ale který také podle kritiků v posledních letech ztratil krok s dobou.

„Dřív vás Arsenal dokázal porazit krásným fotbalem a když potřeboval, tak vás prostě prostě přetlačil. Tohle je ale dávno pryč, nemají tým, aby to opakovali,“ prohlásil Chris Sutton, expert BBC.

„Jsem vážně velmi, velmi, velmi smutný,“ pokračoval po svém 250. evropském utkání Wenger, než musel znovu hájit své svěřence vůči kritice okolí. Zřejmě definitivně naposledy.

V televizním studiu BT Sport se totiž Martin Keown, mimochodem bývalý stoper Arsenalu, opřel do záložníka Özila: „Opakuje se to už nějakou dobu, ale podle mě neodevzdává stoprocentní výkony. Má na víc, je to mistr světa, očekávání na něj jsou daleko vyšší.“

„Nebyl dostatečně připravený, aby proti Atlétiku hrál, což se v aktuální sezoně nestalo poprvé,“ řekl.

Wenger nesouhlasil a své hráče, jak je zvyklý, bránil. „Prohráli jsme jako tým,“ odpověděl. „Pokud chcete, aby byl váš názor slyšet, musí být kontroverzní. Jenže fotbal není černobílý, je mnohem komplexnější,“ vzkázal pak ještě na dálku do televizního studia.

V neděli ho čeká poslední domácí utkání, v němž se s ním chce vedení klubu důstojně rozloučit. Jenže Wenger o velký povyk kolem svého odchodu nestojí, prý dokonce odmítl dodat klubu seznam hostů, již by neměli na jeho posledním duelu chybět.

Raději se bude koncentrovat na zápas, i proto se veškeré ceremonie odehrají až po něm.