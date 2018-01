Čech versus Courtois. Šlágr v Anglii ozdobily výkony brankářských soků

Vysoká škola brankářská. Obratná. Rychlá. Koncentrovaná. A navzdory čtyřem inkasovaným gólům vlastně bezchybná. Pikantní fotbalový příběh pokračuje, protože ti dva čahouni v rukavicích jsou příliš provázaní. Osudově, ale nechtěně.

Středeční šlágr anglické ligy to potvrdil. Čechův Arsenal v okouzlujícím utkání remizoval 2:2 s Chelsea, přičemž oba brankáři dostali od novinářů nejvyšší známky a společnou pochvalu: „Měli nespočet špičkových zákroků. Výborná práce!“

Upřímně, o dost jste přišli, pokud jste se nedívali.

Petr Čech má pokaždé výjimečnou motivaci, když nastupuje proti klubu, ve kterém strávil drtivou většinu kariéry.

Proti klubu, kde mu po deseti letech věrných služeb ukradl stálé místo právě Belgičan Thibaut Courtois.

Je jasné, že tehdy v létě 2014 nestáli na stejné startovní čáře, když Courtois přicházel do Chelsea. Trenér José Mourinho dal kvůli perspektivě, talentu i ceně na trhu přednost tomu mladšímu, což znamenalo, že z prověřené české hvězdy se stává náhradník.

Petr Čech z Arsenalu lapil míč před dotírajícím Garym Cahillem z Chelsea.

Chelsea to mrzet nemusí, protože Courtois nezklamal. V uplynulé sezoně vychytal titul a postupně se zařadil mezi elitní gólmany Premier League. Byť ze začátku se cítil velmi trpce, teď už nemusí litovat ani Čech. Nastupuje za další ostrovní legendu, má neotřesitelnou pozici a vyhlíží nové výzvy.

Dokonce pracuje tak dobře, že už mu chybí jediná vychytaná nula, aby se v anglické lize dotkl magické dvoustovky. Mimochodem, na jubilejní čisté konto čeká už čtyři zápasy, což je u „sběratele“ Čecha neočekávané zdržení.

Český gólman si dlouhodobě udržuje 47procentní úspěšnost (424 zápasů/199 nul), takže bez gólu dohrává prakticky každý druhý zápas. Courtois je zatím na 39 procentech (113/44).

Ve středu večer neměl na nulu nárok ani jeden z nich, ačkoli se sakramentsky snažili.

Vážně chytali skvěle.

Courtois v brance Chelsea čaroval při zdánlivě nechytatelných pokusech Alexise Sáncheze či Alexandra Lacazetta. To nepochopíte, jak bleskově poslal dvoumetrové tělo do vzduchu, aby se v 17. minutě prohnul jako luk a míč vyrazil konečky prstů. Sánchezova střela pak drcla do pravé tyče, skákala po brankové čáře, ťukla do levé tyče a ohebný Courtois ji následně schoval do náruče.

Při Lacazettově ráně mu situaci znesnadnila teč, přesto zareagoval parádně. Vyrazil balon na roh.

„Má můj obdiv, co se svým vytáhlým a hubeným tělem dokáže. Nejenže má obrovské rozpětí paží, takže vizuálně zabírá podstatnou část branky, ale zároveň ten jeho postřeh a mrštnost! Jemu tedy dva metry nepřekážejí ani náhodou,“ nadšeně vykládá Luděk Mikloško, kterého si v Anglii dodnes váží za brankářskou dlouhověkost, stabilitu i neokázalé chování. V tom si jsou s Petrem Čechem podobní. Však se Mikloško bez mučení přizná: „Oba jsou to úžasní brankáři, ale mému srdci je blíž Petr. Nejen kvůli tomu, že je to krajan. Má podobnou postavu i podobný styl.“

Thibaut Courtois jistě drží míč a něco vysvětluje spoluhráčům z Chelsea.

Ten styl by se dal popsat třeba takhle: Čech je absolutně koncentrovaný na svou práci, netěká, nedělá zbytečné kudrlinky, poctivě na sobě pracuje, snaží se reagovat předem a dirigovat obránce, aby předcházel problémům. A že je to s defenzivou Arsenalu dost fuška!

Jen útočník Álvaro Morata běžel ve středu dvakrát úplně sám. Měl čas i moře prostoru, nikdo z obránců ho nestíhal. Napoprvé český brankář co nejvíc zmenšil úhel, položil se a Morata minul. V nastavení pak vyběhnuvšího Čecha napálil.

„Kdybychom ten gól dostali, tak jdu domů a spáchám sebevraždu. Fakt jsem k tomu měl blízko,“ prohlásil trenér Arsene Wenger.

Už takhle to má u fanoušků Arsenalu nahnuté. Vždyť jeho mužstvo je až šesté. S Chelsea zbytečně – i kvůli další sporné penaltě – ztratilo vydřené vedení a vyrovnalo až v 92. minutě. Kdyby z následující akce hloupě inkasovalo, bylo by zle. Naštěstí nejen pro kouče Wengera stál v brance český pilíř, který opět nezpanikařil. Odhadl, jak se Morata zachová, do poslední chvíle vydržel stát a střelu zblízka vyrazil pěstmi. Následná Zappacostova dorážka se zarazila o břevno.

Oba chlapíci v rukavicích si zaslouží respekt, a to nejen za středu.