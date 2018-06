Nový konkurent pro Čecha. Do Arsenalu přichází Leno z Leverkusenu

Bayer, který o přestupu informoval, by za Lena měl dostat 25 milionů eur (asi 645 milionů korun).

Leno figuroval v předběžné nominaci německé reprezentace na mistrovství světa v Rusku, ale do užšího výběru se nakonec nedostal. Šestadvacetiletý brankář se po švýcarském obránci Stephanu Lichtsteinerovi stal druhou letní posilou nového trenéra Arsenalu Unaie Emeryho.

Londýnský klub má za sebou nepovedenou sezonu, kterou zakončil bez trofeje a na šestém místě anglické ligy. Po téměř 22 letech u Arsenalu skončil kouč Arséne Wenger.

Šestatřicetiletý Čech přišel do Arsenalu v létě 2015 z Chelsea. V minulém ročníku byl plzeňský rodák jasnou jedničkou v Premier League, kde vychytal jubilejní 200. čisté konto. V pohárech však většinou dostával přednost David Ospina.

Podle spekulací některých médií by Čech mohl v létě odejít do Neapole, která hledá brankáře po odchodu Pepeho Reiny do AC Milán. V italském celku se bývalý český reprezentant může sejít se svým někdejším trenérem z Chelsea Carlem Ancelottim. Čech má v Arsenalu ještě rok platnou smlouvu.