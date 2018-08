Čechův náhradník Ospina jde z Arsenalu hostovat do Neapole

Zvětšit fotografii Brankář David Ospina z Arsenalu v akci během semifinále Evropské ligy proti Atlétiku Madrid. | foto: AP

Arsenal poslal na hostování do Neapole fotbalového brankáře Davida Ospinu, jenž byl v uplynulých třech sezonách dvojkou za Petrem Čechem. Po letním příchodu Němce Bernda Lena by se už devětadvacetiletý Kolumbijec nejspíš do branky vůbec nedostal, požádal proto vedení londýnského klubu o odchod.

Ospina přestoupil do Arsenalu po vydařeném mistrovství světa v Brazílii v roce 2014 z Nice. V první sezoně se střídal v brance s Polákem Wojciechem Szczesným a odchytal 18 ligových zápasů, po Čechově příchodu z Chelsea v létě roku 2015 už nastupoval převážně v pohárových soutěžích. Vychytal například loňské finále Anglického poháru proti Chelsea. Neapoli, jež se v létě údajně zajímala i o Čecha, by měl Ospina pomoci v personální nouzi poté, co si nová posila Alex Meret v červenci zlomil ruku.