Jak dlouho ještě, trenére Wengere? Já bych Arsenal vzal, tvrdí Henry

Arsenal ve finále nebyl favoritem, ale po výkonu, který předvedl, znovu vyvstává otázka, jak dlouho ještě bude Arséne Wenger na jeho lavičce.

„Chyběla nám koncentrace,“ uznal zkušený kouč.

„Nikdo z hráčů Arsenalu nepředvedl dostatečný výkon. Z toho budou fanoušci zklamaní ještě víc než z konečného výsledku,“ glosoval finálový duel Teddy Sheringham, bývalý anglický fotbalista, pro BBC.

„Chyběla bojovnost i odhodlání. Hrálo se o pohár a hráči chodili,“ nechápal Ian Wright, bývalý útočník Arsenalu.



Není to prvně, co v Anglii řeší, jestli někteří hráči vůbec chtějí pro trenéra Wengera dál hrát. Jestli jsou dostatečně motivovaní. Kontrast Arsenalu s Manchesterem City, který vede kouč Pep Guardiola, byl totiž v neděli výrazný.

A to nejen kvůli výsledku 3:0.

Jak napsal šéf fotbalové sekce britské BBC Phil McNulty: „Guardiola reprezentuje přesně to, co Wenger před dvaceti lety. A to musí být pro francouzského manažera krutá realita.“

Když v roce 1996 do Anglie jako neznámý přicházel, smáli se mu i vlastní hráči: „Co tenhle ,univerzitní profesor“ může vědět o fotbale?“

Ví toho bezesporu hodně. Brzy si získal všeobecný respekt, když od základu změnil tréninkové metody i herní styl a z Arsenalu udělal na přelomu tisíciletí jeden z nejlepších týmů v Anglii. Vyhrál s ním i sezonu bez porážky, což je dodnes unikát.

Ale dnes? Proti mladším konkurentům Guardiolovi, Kloppovi, Pochettinovi či Contemu jeho tým dlouhodobě nestíhá. S odstupem šesté místo v aktuální sezoně anglické ligy je toho důkazem.

A když v neděli Wenger prohrál své třetí finále Ligového poháru, ne tak kvůli výsledku, ale zejména kvůli výkonu se začalo opět hlasitěji hovořit o tom, jestli má týmu co dát. A kdo by mohl být případně jeho nástupce.

Tuchel? Ancelotti? Nebo snad Thierry Henry?

„Samozřejmě by mě to zajímalo, ale mluvit o tom nemůžu - jsem asistentem trenéra u belgické reprezentace. Ale Arsenal... kdo by neměl zájem o takovou práci,“ řekl bývalý francouzský útočník ve vysílání televize Sky Sports, kde je stálým expertem.

Wengerova aktuální smlouva končí až za rok, ale signály z klubu, které pronikají do britských médií, naznačují, že se jeho budoucnost bude řešit dřív.

Zvlášť pokud se Arsenal podruhé za sebou nedostane do Ligy mistrů, na kterou v Premier League ztrácí deset bodů. Šanci postoupit má ještě z Evropské ligy, ale musel by ji vyhrát. V osmifinále se příští týden utká s AC Milán.

„Jasně, že musíme přijmout kritiku, když neuspějeme,“ vrací se Wenger k jednoznačné finálové porážce. „Ale není čas se tím dlouze zabývat, finále jsme prohráli, teď se musíme soustředit na další ligový zápas,“ prohlásil.

Ten se hraje mimochodem už ve čtvrtek, a znovu s Manchesterem City.