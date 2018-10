Sexy fotbal jako za starých časů. V Arsenalu věří: Jsme na správné cestě

Už před reprezentační přestávkou, kdy fotbalisté Arsenalu rozebrali pěti góly Fulham, se z tribun ozývalo, co už dlouho ne.

A v pondělí po domácím představení proti Leicesteru znovu: We’ve got our Arsenal back! Náš Arsenal je zpátky!

„Myslím, že jsme předvedli docela sexy fotbal,“ napsal na sociální sítě Mesut Özil, hvězda utkání.

Krátce, ale výstižné.

Právě Özil byl v pondělním duelu kapitánem, jeden z tří gólů proti Leicesteru sám dal, na zbylých dvou trefách, které zařídil střídající Aubameyang, se výrazně podílel.

Zvlášť ta poslední stála za to. „Jedna z nejlepších v sezoně,“ uznal televizní expert Jamie Carragher.

