Úspěšný Arsenal v době po Sánchezovi. Nic nás nerozptyluje, těší Wengera

Fotbal

Dalších 7 fotografií v galerii Fotbalisté Arsenalu se radují z vítězného gólu v Ligovém poháru proti Chelsea. | foto: AP

dnes 13:16

Na začátku ledna zápasy nezvládali. Předváděli matné výkony a měli snad ještě horší výsledky. To poslední dva zápasy v podání fotbalistů Arsenalu vypadaly jinak - a vítězně. Co tak najednou? „Konečně nás nic nerozptyluje,“ prohlásil trenér Arséne Wenger po postupu do finále Ligového poháru. Narážel na Sáncheze.

Chilský fotbalista opustil Arsenal před pár dny. Odmítal prodloužit končící smlouvu a zamířil do Manchesteru United, odkud jako náhrada přišel Henrich Mchitarjan. „Jistě, že jsme přišli o skvělého hráče,“ připomněl Wenger, „ale zároveň jsme na začátku měsíce doplatili na nejistotu, která okolo něj v kabině panovala. Nikdo nevěděl, co bude, rozptylovalo nás to, zatímco teď už se můžeme soustředit jen na fotbal.“ A zatím se to Arsenalu daří. Fotogalerie Arsenal - Chelsea 2:1 Zobrazit fotogalerii V sobotu vedl už po dvaceti minutách 4:0 nad Crystal Palace (nakonec vyhrál 4:1) a ve středu odstavil z cesty v Ligovém poháru Chelsea. „Vyhrál lepší tým. Chelsea nepředvedla dost dobrý výkon a postup si nezasloužila,“ prohlásil Jermaine Jenas, jenž utkání sledoval pro BBC. Chelsea byla aktivnější jen v úvodu, dala gól a trápila nejistou obranu soupeře, která získala jistotu až po změně rozestavení. Mezi stopery se stáhl záložník Elneny a domácí začali dominovat. A také jim výrazně pomohl nešťastník Rüdiger, který si jeden gól sám dal a na ten druhý-vítězný nechtěně nahrál Xhakovi. „Občas prostě štěstí potřebujete, musíte být připraveni takových možností využít,“ reagoval záložník Jack Wilshere. Po vítězství 2:1 v odvetě se Arsenal podesáté za poslední čtyři roky vrací do Wembley. V předchozích sezonách tam hravě zvládal semifinálové i finálové zápasy Anglického poháru, dvakrát tam rovněž zvítězil v Superpoháru. Teď se tam s Manchesterem City utká ve finále Ligového poháru, který na ostrovech nemá takovou váhu a Arséne Wenger ho ještě nikdy nevyhrál. „Těším se do Wembley, kam se rádi vracíme. Ale finále je ještě daleko, máme pořád dost času,“ podotkl francouzský trenér. Hraje se totiž přesně za měsíc 25. února. Do té doby by mohl Arsenal třeba ještě posílit tým o Pierre-Emericka Aubameyanga. O příchodu gabonského útočníka se dál hojně spekuluje a podle BBC Dortmund ve středu odmítl druhou nabídku.