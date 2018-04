Nejhorší možný výsledek. Ale pořád věříme v postup, tvrdí Wenger

Na střely osmadvacet ku šesti.

Přímo na bránu osm pět.

Rohy: jedenáct k nule.

Úvodní semifinále Evropské ligy Výsledky a podrobnosti

Balon víc než tři čtvrtě času na kopačkách fotbalistů Arsenalu.

Jenže z výsledku, který uhrálo v úvodním semifinále Evropské ligy, se nakonec raduje hostující Atlético Madrid. Přestože se celých devadesát minut bránilo velkému tlaku soupeře, do španělské odvety, jež se hraje příští čtvrtek, si veze nadějnou remízu 1:1.

„Hráči jsou hrdinové, nedovedete si představit, jak strašně těžké je tady bránit osmdesát minut,“ uvedl trenér Diego Simeone.

„Promeškali jsme velkou šanci. Už jsme mohli být jednou nohou ve finále, ale nestalo se. Z remízy se musíme rychle oklepat a do Madridu jet s vírou, že zvítězíme. Víme, že dokážeme skórovat kdekoli,“ věří Arséne Wenger.

Arsenalu proti Atlétiku, mírnému favoritovi dvojutkání, nepomohly ani bleskové karty, které tasil rozhodčí Clement Turpin z Francie. Po 75 vteřinách poprvé napomenul Šimeho Vrsaljka. Po devíti minutách ho po druhé žluté kartě rovnou vyloučil.

A na tribunu poslal i kouče Simeoneho, který mu od lajny vulgárně nadával.



„Nepomohlo nám to. Utrpěla plynulost hry,“ litoval trenér domácích, kteří měli šance před i po červené kartě. „Jenže brankář Oblak předvedl řadu výborných zákroků a Atlético potvrdilo kvalitu, když skórovalo z jediné šance, kterou mělo,“ dodal Wenger.

Teď bude muset vymyslet plán, jak zvládnout odvetu. A možná se inspirovat i poslední návštěvou Madridu?

Před dvanácti lety tam Arsenal ve čtvrtfinále Ligy mistrů porazil 1:0 Real Madrid. „Asi náš nejvýraznější zápas v evropských pohárech, který pamatuji. Soupeř měl v týmu hvězdy Zidana, Beckhama, Figa, zatímco my hráli s velmi mladým mužstvem,“ vzpomínal Wenger.

I teď je soupeř z Madridu zkušenější, ostřílenější i vyspělejší v pohárech než Arsenal. A ve složité situace to potvrdil i ve čtvrtek. „Bylo frustrující inkasovat na konci zápasu, ale s tím už teď nic neuděláme. Před odvetou musíme být pozitivní,“ tvrdí útočník Danny Welbeck.

„Jsme v semifinále, vyhrát Evropskou ligu byl náš cíl před tím, než trenér Wenger oznámil odchod, a zůstává to tak i nadále. Kdyby se rozloučil s trofejí, byla by to třešnička na dortu,“ uvědomuje si Welbeck.

Se spoluhráči pro to ale musí na hřišti něco udělat.