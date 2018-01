Poslední zhasne. Arsenalu utíkají hvězdy, Alexis má blízko za Guardiolou

Chybí výsledky, chybí radost a na spadnutí jsou odchody dvou největších opor. Dvou hvězd. Arsenal bez Alexise Sáncheze s Mesutem Özilem? To by byla teprve rána!

Až se chce zvolat: Haló, zůstává tu ještě někdo? Poslední zhasne!

A pozor, hlavně v prvním případě je téměř hotovo. Sáncheze chce Manchester City a anglická média píší, že světle modrý dres suverénního lídra obleče už brzy.

Trenér Arséne Wenger sice na tiskové konferenci před dnešním semifinále Ligového poháru proti Chelsea mlžil, že na Sáncheze nabídku nemá, britská média se ale shodují, že je přestup na spadnutí.

„Lidé ze Sánchezova okolí věří, že se do týdne může stát hráčem Manchesteru City,“ píše obvykle dobře informovaný deník The Independent.

Dlouho se ví, že Pep Guardiola, kouč City, po devětadvacetiletém chilském čertíkovi s šikovnou pravačkou mocně touží: však za něj taky už v létě nabízel 60 milionů liber.

Arsenal byl tehdy - v poslední den přestupního období - připravený kývnout, ale nedokázal včas sehnat náhradu. Alexis tedy zůstal a pomohl: dal v jedenadvaceti zápasech osm gólů a čtyři připravil.

Jenže Wenger ho během podzimu nedokázal přesvědčit k prodloužení kontraktu, který vyprší na konci sezony. Guardiola by si sice mohl počkat na léto a mít Sáncheze zadarmo, jenže do jeho plánů vstoupily zdravotní lapálie.

Na Silvestra přišel o rozjetého střelce Gabriela Jesuse, který bude se zraněným kolenem marodit dva měsíce. Kým dvacetiletého Brazilce nahradit? Bez dlouhého uvažování opět ukázal na Sáncheze.

A tentokrát už je Wenger, který odchod své opory zatvrzele odmítal, ochotný frustrovanou hvězdu pustit - má totiž poslední šanci na ní vydělat. City podle deníku The Guardian připravili nabídku na 30 milionů liber, Francouzský boss chce o pět milionů víc. A co nejdřív: aby měl tentokrát dost času na hledání adekvátní náhrady.

Pryč chce i sám Sánchez, který si podle všeho v poslední době nadělal v kabině nepřátele.

Důkaz? Třeba scénka z konce prosince. Když Arsenal vyhrál 3:2 nad Crystal Palace, pětičlenná skupinka spoluhráčů v čele s kapitánem Laurentem Koscielným se Sánchezem neslavila jeho dva góly.

„Toho jsem si nevšiml,“ snažil se uklidnit vášně Wenger. Tehdy nejspíš tušil, že v lednu nebude bojovat jen s nabitým programem - dnes Arsenal čeká čtvrtý zápas za jedenáct dní - ale i se spekulacemi spojenými se zimním přestupním oknem, jehož je zkušený Francouz dlouholetým odpůrcem.

Místo aby měl klid na přípravu, neustále odpovídá na dotazy: Odejde Alexis? Zůstane? A co mistr přihrávek Özil? A šikovný Jack Wilshere? I těm totiž v létě končí smlouvy. „Pracujeme na tom,“ utěšuje stále netrpělivější fanoušky Wenger.

Oba by měli minimálně do června Arsenalu patřit. A pak? U Wilshera se předpokládá, že nabídku nového kontraktu podepíše, zato s Özilem to zřejmě bude boj.

Arsenal chce svého tvůrce udržet. Nemíní boj o hráče, který v roce 2017 vytvořil v elitních ligách nejvíc šancí ze všech, vzdát jako v Sánchezově případě. Jenže nemá v ruce trumfy: dosavadní výsledky nenaplňují Özilovy ambice.

Prý ho láká obnovení spolupráce s José Mourinhem. Kouč Manchesteru United německého reprezentanta kdysi nalákal z Brém do Realu Madrid, mimo jiné na Ligu mistrů.

Tu Arsenal po dvaceti letech nehraje. Aby se to změnilo v příští sezoně, musel by vyšplhat do první čtyřky, na kterou ztrácí pět bodů, nebo vyhrát Evropskou ligu.

Splnit tyhle cíle bez Sáncheze? To vypadá na pořádný oříšek.