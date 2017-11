Čtvrtý pokus. Zvedne konečně Messi nad hlavu pohár světových šampionů?

dnes 10:58

Má čtvrtou šanci, tu poslední. Do horkého Kataru, který uspořádá fotbalové mistrovství světa v roce 2022, už Lionel Messi téměř jistě nepojede. Co by tam taky v pětatřiceti letech dělal?!