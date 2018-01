V Číně jsem byl na dovolené, vtipkoval Tévez po návratu do Argentiny

„Když jsem přistál v Číně, okamžitě jsem se chtěl vrátit zpět,“ prozradil v argentinské televizi. Do Šanghaje Šen-chua přestoupil v prosinci 2016 a téměř přesně po roce tamní angažmá ukončil.

Rok byl Tévez nejlépe vydělávajícím fotbalistou světa. Měl se stát hvězdou dynamicky rozvíjecí se čínské superligy, která na balíky peněz lákala osobnosti z Evropy jako třeba brazilského záložníka Oscara z Chelsea, robustního forvarda Hulka nebo belgického reprezentanta Axela Witsela.

Jenže Tévez čínskému fotbalu moc dobrou reklamu neudělal. Údajně si přišel na 650 tisíc liber týdně a ve dvaceti zápasech se trefil pouze čtyřikrát, za jeden gól tudíž dostal téměř osm a půl milionů liber! A moc se u toho nezapotil.

Jednou šel místo utkání radši do Disneylandu, jindy slýchal, že nejde příkladem. Že nemaká, že je tlustý.

„Má nadváhu, nemůže hrát. Když není schopný předvést stoprocentní výkon, nemá cenu ho nasazovat,“ řekl o Tévezovi trenér Wu Ťin-kuej, když loni v září převzal podprůměrně hrají klub po Gusi Poyetovi, jenž Argentince do Číny přivedl.

Kritikou na adresu náladového fotbalisty nešetřil ani prezident Šanghaje. Tévez si z toho nicméně hlavu nedělá. Krátce po druhém návratu do Boky Juniors, která ho vychovala, na jejich komentáře zareagoval.

„Je to v pohodě, vždyť jsem v Číně byl sedm měsíců na dovolené,“ vtipkoval. „Kritika trenéra a prezidenta klubu na mou osobu je v pořádku, nevím, co jsem v Šanghaji dělal.“

Minimálně se tam božsky zabezpečil, což ocenil i legendární argentinský fotbalista Diego Maradona, mimochodem také bývalý hráč Boky Juniors.

„Vyrazil do Číny, naplnil Santa Clausův pytel dolary a vrátil se domů. Perfektní,“ prohlásil Maradona pro deník Ole. Tévezův comeback ale nemá tak světlé kontury, jak se navenek může zdát.

Když do Šanghaje odcházel - osmnáct měsíců poté, co se do Argentiny vrátil po devíti letech v Evropě - Boca kvůli desátému místu z předchozí sezony nehrála Pohár osvoboditelů.

A Tévez si u části příznivců zavařil následující větou: „Nemůžu odejít, když můj tým nehraje Pohár osvoboditelů, vydělat si v Číně a pak se vrátit, až se Boca do soutěže kvalifikuje.“

Přesně to však udělal.

„Vím, že někoho otrávil způsob, jakým jsem odešel do Šanghaje. Ale chápu to,“ uznal Tévez. „Ale až mě fanoušci znovu uvidí v dresu Boky Juniors, budou nadšení a šťastní.“

Snad jen když angažmá znovu nepojme jako dovolenou.